Nach Kopfstoß und Spuck-Attacke des Juve-Offensivmannes

Turin – Juventus-Angreifer Douglas Costa ist am Dienstag für vier Matches der Serie A gesperrt worden. Der Brasilianer hatte am Sonntag beim 2:1-Sieg gegen Sassuolo Federico Di Francesco mit einem Kopfstoß attackiert und ihm später aus kurzer Distanz ins Gesicht gespuckt. Der Video-Assistent schritt ein – Douglas Costa wurde ausgeschlossen. Juventus kündigte eine Geldstrafe für den Stürmer an. (APA, 18.9. 2018)