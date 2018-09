Welche Horrorserien können Sie empfehlen?

Welche Serie ist am meisten zum Fürchten? Welche verspricht größeren Grusel, als sie tatsächlich bietet?

Der Herbst naht, die Tage werden kürzer, und die Zeit düsterer Geschichten ist gekommen. Nägel beißen, die Handlung hinter vorgehaltener Hand verfolgen und den erlösenden Adrenalinrausch nach einem gut aufgebauten Schockmoment erleben – das alles geht im Serienformat besonders gut.

So ist Mitte September die achte Staffel der Anthologieserie "American Horror Story" angelaufen. Nach Mördern, Hexen, Nervenheilanstalten, Killerclowns und Geisterhotels geht es nun um nichts weniger als die Apokalypse. Neben dem Stammpersonal Sarah Paulson und Kathy Bates wird es nach drei Staffeln endlich auch ein Wiedersehen mit Jessica Lange geben, denn es wurde ein Crossover mit vergangenen Staffeln angekündigt.

Horrorfans finden ein reichhaltiges Serienangebot. Das bereits abgedrehte "Penny Dreadful" entführt seine Zuseher ins viktorianische London, wo sich zahlreiche aus Schauergeschichten bekannte Persönlichkeiten tummeln: Dr. Frankenstein inklusive Monster, Professor van Helsing, Dr. Jekyll oder der jungendliche Dorian Gray. Ähnlich bunt ist das Ensemble in "Hemlock Grove" – in der fiktiven Kleinstadt gibt es Vampire, Werwölfe und viele düstere Geheimnisse.

Zombies und Maskenkiller

Eine klassische Slasher-Geschichte wird in der Serie "Scream" erzählt, die auf den Spuren der Filmreihe wandelt. Wie eigentlich immer in diesem Genre ist auch in dieser Serie ein maskierter Killer hinter einer Gruppe Highschool-Schüler her. Und wer Untote bevorzugt, für den kommt die neue Staffel von "The Walking Dead", die im Oktober anläuft, gerade recht.

Welche Horrorserie ist die beste?

Welche empfehlen Sie weiter, welche hat Ihre Erwartungen enttäuscht? Welche Staffel von "American Horror Story" fanden Sie am besten? Und was mögen Sie an Horrorserien? (aan, 20.9.2018)