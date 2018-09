Christian Kerns Rücktritt: Näher am Abgrund

Die Glaubwürdigkeit der SPÖ wird durch den Abgang Kerns massiv geschwächt

Auf den ersten Blick hat der am Dienstag kolportierte Rücktritt von SPÖ-Chef Christian Kern vor allem eine Folge: Die Glaubwürdigkeit der SPÖ wird dadurch massiv geschwächt.

Das gilt auch für den Fall, dass diesem Blitzabgang die Spitzenkandidatur Kerns für die europäischen Sozialdemokraten bei der kommenden Europawahl zugrunde liegen sollte. Und es gilt noch mehr, sollte, wie spekuliert wurde, ein Wechsel Kerns zu Gazprom bevorstehen.

Denn worauf können potenzielle Wähler einer Partei vertrauen, wenn deren Nummer eins, die seit dem Gang der SPÖ in die Opposition auch auf hartnäckigstes Nachfragen von Journalisten ihren baldigen Abgang in Abrede stellte, doch plötzlich durch den Notausgang verschwindet? Zumal in einer Situation, in der die türkis-blaue Bundesregierung erste Uneinigkeit und Schwäche zeigt?

Kerns Rücktritt, so hört man, soll ein wochenlanges parteiinternes Ziehen und Zerren der Fraktion von Exkanzler Werner Faymann vorausgegangen sein. Ihm war Kern nachgefolgt, als Faymann in der Flüchtlingspolitik jede Glaubwürdigkeit verloren hatte. Das Thema Asyl und Migration war es auch, an dem sich die Gräben in der SPÖ seither am klarsten zeigten. Nun haben die Ausländerfrage und ein interner Machtpoker die SPÖ, diese geschichtsträchtige Partei, ein Stück weiter an den Abgrund geführt, an dem heute fast alle Sozialdemokraten in Europa stehen. (Irene Brickner, 18.9.2018)