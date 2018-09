Verfassungsschutzchef Maaßen muss gehen und wird befördert

Umstrittener Verfassungsschutzpräsident wird nach Rücktrittsforderungen aus der SPD Staatssekretär im Innenministerium

Berlin – Der umstrittene Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen muss seinen Posten räumen. Dies teilte die deutsche Bundesregierung am Dienstagabend mit. Der 55-Jährige werde Staatssekretär im Innenministerium.

In einer Aussendung der deutschen Regierung hieß es, dass Einzelheiten am Mittwoch bekanntgegeben würden. "Bundesinnenminister Horst Seehofer schätzt seine Kompetenz in Fragen der öffentlichen Sicherheit, allerdings wird Herr Maaßen im Ministerium nicht für die Aufsicht über das Bundesamt für Verfassungsschutz zuständig sein."

Im Bundeskanzleramt waren am Dienstag die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD zusammengekommen, um über die Zukunft von Maaßen zu beraten. Die Causa hatte wieder einmal zu einer handfesten Koalitionskrise in Deutschland geführt.



Die SPD hatte gefordert, dass Maaßen seinen Posten wegen umstrittener Äußerungen zu den Ausschreitungen in Chemnitz räumt. Sein oberster Dienstherr, Innenminister Seehofer (CSU), sprach Maaßen dagegen sein Vertrauen aus. Regierungschefin Merkel (CDU) hatte sich bereits am Montag dafür ausgesprochen, dass Maaßen gehen muss.

Dem Spitzentreffen ging ein Vieraugengespräch der Kanzlerin mit Seehofer voraus. Darüber dass Maaßen eventuell versetzt werden würde, haben schon zuvor Medien spekuliert. Die Versetzung ist eine Lösung, bei der alle Streitparteien ihr Gesicht bewahren können. Rein formal ist die Versetzung für Maaßen eine Beförderung.

Chemnitz als Auslöser

In Chemnitz war es nach der Tötung eines Deutschen mutmaßlich durch Asylbewerber zu Aufmärschen rechter Gruppen gekommen. Maaßen steht in der Kritik, weil er gesagt hatte, ihm lägen "keine belastbaren Informationen" für "Hetzjagden" auf Ausländer bei den Ausschreitungen vor. Zudem zog er die Authentizität eines im Internet kursierenden Videos dazu in Zweifel. Maaßen wurde auch wegen Treffen mit AfD-Politikern kritisiert. (Reuters, 18.9.2018)