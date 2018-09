Zweite Kollision zwischen Pkw und Zug in der Steiermark

Im Bezirk stieß ein Schulbus mit einem Zug zusammen. Busfahrer unbestimmten Grades verletzt

Söding, Bezirk Voitsberg – Am Dienstagnachmittag kam es auf einem Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß zwischen einem Schulbus und einem Zug der GKB. Der 49-jährige Lenker des Schulbusses wurde unbestimmten Grades verletzt. Die Kollision war am Dienstag die zweite zwischen einem Bus und einem Zug in der Steiermark. Am Vormittag war in Graz ein Linienbus im Kreuzungsbereich mit einem Zug kollidiert, die Busfahrerin verstarb.



Gegen 15:30 Uhr fuhr der 49-jährige Lenker mit seinem Schulbus auf der Gemeindestraße von Hallersdorf kommend in Richtung Söding. Im Bereich der Kreuzung dürfte der 49-Jährige das rote Lichtsignal übersehen haben und fuhr direkt vor einem Zug in die Kreuzung ein. Dabei stieß der Schulbus seitlich gegen den vorderen Teil des Triebwagens. Der Schulbus wurde gegen eine Ampelsäule geschleudert.

GKB-Linie abermals gesperrt

Der 49-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und in das LKH Voitsberg gebracht. In dem Bus befanden sich keine weiteren Personen. Es entstanden Sachschäden in bislang unbekannter Höhe. Die GKB-Bahnlinie war bis 16:30 Uhr gesperrt. (APA, 18.9.2018)