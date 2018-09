Traktoranhänger umgestürzt: Braut erlag ihren Verletzungen

Die Frau hatte mit Freundinnen gepoltert, als sich der Unfall ereignete. Am Montagabend starb sie an Thorax- und Kopfverletzungen

Allhartsberg – Nach einem Unfall mit 13 teils schwer verletzten Frauen, die sich am 8. September in Allhartsberg im niederösterreichischen Mostviertel auf einem umgestürzten Traktoranhänger befunden hatten, ist nun die Braut gestorben. Sie erlag am Montagabend ihren Kopf- und Thoraxverletzungen, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager einen Bericht der "Niederösterreichischen Nachrichten".

Die Frauen hatten die bevorstehende Hochzeit der nun verstorbenen Frau mit einem Polterausflug gefeiert. Unter den Schwerverletzten war auch eine Schwangere. (APA, 18.9.2018)