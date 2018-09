Patriots holen Skandalprofi Gordon

Nach der Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars holen die New England Patriots einen neue Anspielstation für Star-Quarterback Tom Brady

Boston – Footballprofi Josh Gordon (27) erhält bei den New England Patriots in der US-Liga NFL eine neue Chance. Der Wide Receiver, der im November mit einem Alkohol- und Drogengeständnis für Schlagzeilen gesorgt hatte, wechselt von den Cleveland Browns zur Mannschaft um Star-Quarterback Tom Brady.

Am Samstag hatten die Browns angekündigt, sich von Gordon trennen zu wollen, dabei aber keine Gründe genannt. "In den letzten sechs Jahren haben die Browns Gordon immer zu einhundert Prozent unterstützt und in ihn investiert, sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich. Nun haben wir allerdings einen Punkt erreicht, an dem wir denken, dass es das Beste ist, getrennte Wege zu gehen", sagte Manager John Dorsey.

Gordon hatte im November in einem Interview zugegeben, vor jedem Spiel Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Seit der Saison 2014/15 hatte Gordon nach einer Sperre wegen Drogenmissbrauchs bis Dezember 2017 kein Spiel in der NFL bestritten, kam seitdem aber in sechs Partien zum Einsatz. Der erfolgreichste Receiver der NFL-Saison 2013/14 hatte 2016 in einer Spezialklinik einen Drogenentzug hinter sich gebracht. (sid, 18.9.2018)