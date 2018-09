Burberry & Co: Die Höhepunkte der London Fashion Week

foto: apa/afp/niklas halle'n

Wie wird Burberry unter dem neuen Designer Riccardo Tisci aussehen? So lautete die wichtigste Frage der London Fashion Week. Schon im Vorfeld hatte das Unternehmen in den sozialen Netzwerken ein neues Logo vorgestellt. Tisci, zuvor Kreativchef bei Givenchy, eröffnete am Montag seine 134 Looks starke Show mit einem Trenchcoat, festgehalten von einem breiten Gürtel. Eine klare Botschaft blieb allerdings aus: Ein wenig Burberry-Archiv, ein bisschen Streetwear – die Kollektion wirkt, als wolle sie keine Zielgruppe verprellen.