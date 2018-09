New York: Psychologe Walter Mischel im Alter von 88 Jahren gestorben

Forscher mit österreichischen Wurzeln zeigte die Bedeutung von Belohnungsaufschub für den persönlichen Erfolg

New York/Wien – Der US-amerikanische Psychologe Walter Mischel ist tot. Berühmt geworden ist der Wissenschafter österreichischer Herkunft durch seine "Marshmallow-Experimente", eine Reihe von Tests, die die Bedeutung des Belohnungsaufschubs für den Erfolg einer Person nachwies. Mischels kognitives Persönlichkeitsmodell beeinflusste die Forschung in diesem Bereich nachhaltig. Die Vertreibung seiner Familie aus Wien 1938 hat der Wissenschafter in "sehr schmerzhafter" Erinnerungen, wie er häufig in Interviews betont hatte.



Mischels in den 1960er-Jahren durchgeführten Studien zum Belohnungsaufschub sind Klassiker der psychologischen Forschung. Mit seinen "Marshmallow-Experimenten" wollte er die Fähigkeit vierjähriger Kinder untersuchen, kurzfristigen Verlockungen zugunsten langfristiger Ziele zu widerstehen – also ihre Willenskraft testen. Die Kinder konnten sich in der klassischen Versuchsanordnung entscheiden, einen vor ihnen liegenden Marshmallow entweder zu essen oder auf den Versuchsleiter zu warten, der vorher in Aussicht stellte, nach einigen Minuten einen zweiten zu bringen, wenn das Kind den ersten nach Ablauf der Zeit noch nicht gegessen hatte.



Belohnungsaufschub und Erfolg



Dieser Versuchsaufbau und die weitreichenden Schlüsse daraus prägten Mischels wissenschaftliche Biografie. Später konnte er nämlich zeigen, dass die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub im Kindesalter mit Stressresistenz und höherer sozialer Kompetenz sowie einer Reihe weiterer schützender Faktoren im frühen Erwachsenenalter einhergeht.



Basierend auf seinen Arbeiten entwickelte Mischel auch ein kognitives Persönlichkeitsmodell, das große Bedeutung erlangte. Persönlichkeit besteht demnach nicht darin, dass der Mensch über viele Situationen hinweg konsistent, sondern in sehr individueller Weise unverkennbar inkonsistent handelt. Mischels Arbeiten beeinflussten auch die Bildungs- und die Entscheidungsforschung in den Wirtschaftswissenschaften. In den vergangenen Jahren beschäftigte sich der emeritierte Professor der Columbia University in New York unter anderem mit der Frage, welche epigenetischen Faktoren bei der Persönlichkeitsbildung eine Rolle spielen, wie er 2012 gegenüber dem STANDARD sagte.



Bittere Erinnerungen an Wien



Sein Interesse an der Persönlichkeitspsychologie sei zum Teil darauf zurückzuführen, dass er am 22. Februar 1930 in der Stadt Sigmund Freuds geboren wurde, sagte er einmal. Mit Wien verband Mischel aber letztendlich vor allem bittere Erinnerungen: "Ich war ein sehr patriotischer kleiner österreichischer Bub, und nach dem 'Anschluss' veränderte sich alles dramatisch." Mit viel Glück konnte die jüdische Familie "unter schrecklichen Bedingungen" vor den Nazis flüchten. In Verbindung mit diesen traumatischen Erlebnissen war auch sein Anspruch zu verstehen, Grundlagenforschung zu betreiben, die Kindern hilft, "die eine wirklich schwere Zeit in ihrem Leben durchgemacht haben" und auf deren Basis sich "wirklich positive Veränderungen im Leben junger Menschen" bewirken lassen.



Mischel wuchs nach der Flucht im New Yorker Stadtteil Brooklyn auf und verbrachte auch sein gesamtes wissenschaftliches Leben an renommierten US-Institutionen. Sein Psychologie-Studium an der Ohio State University schloss er 1956 ab. Von 1956 bis 1958 lehrte er an der University of Colorado, danach ging er für vier Jahre an die Harvard University. Zwischen 1962 und 1983 war er an der Stanford University tätig. Seit 1983 lehrte und forschte er an der Columbia University, bis ins hohe Alter aktiv.



Mischel hat Wien nach seiner Vertreibung nur sehr selten besucht, die Gefühle zu seiner Geburtsstadt bezeichnete er als "sehr schmerzhaft". Das drückte sich auch darin aus, dass er lange darüber nachdachte, ob er den ihm 2012 von der Österreichischen Forschungsgemeinschaft zuerkannten Ludwig-Wittgenstein-Preis auch annehmen sollte. Am 12. September starb Walter Mischel 88-jährig an den Folgen einer Krebserkrankung. (red/APA, 18.9.2018)