Wie lauten Wort und Unwort des Jahres 2018?

Nachfolger von "Vollholler" und "Alternative Fakten" gesucht

Wien – Welche Begriffe werden die Nachfolge von "Vollholler" und "Alternative Fakten" antreten? Wer ab sofort an der von der Forschungsstelle Österreichisches Deutsch der Uni Graz in Kooperation mit der APA durchgeführten Kür des österreichischen Un/Wort des Jahres teilnehmen will, kann dazu auf der Website oewort Vorschläge bringen.

Bis 29. Oktober können Wörter und Sprüche zum Wort des Jahres, Unwort, Jugendwort, zum Spruch/Satz und zum Unspruch/negativen Satz des Jahres eingesandt werden. Kriterien sind, dass diese für originell, wichtig, treffend und/oder für das heurige Jahr kennzeichnend sind.

Bekanntgabe am 6. Dezember

Die Jury mit Forschungsstellenleiter Rudolf Muhr an der Spitze trifft sich am 29. Oktober zur Auswahl von jeweils zehn Kandidatenwörtern und – sprüchen, über die dann zwischen dem 30. Oktober und dem 3. Dezember abgestimmt werden kann. Das Österreichische Wort des Jahres 2018 wird am 6. Dezember via APA bekanntgegeben. (APA, red, 18.9.2018)