Casillas schreibt mit 20. CL-Saison Geschichte

Der 37-jährige spanische Torhüter steht gegen Schalke bereits zum 168. Mal in einem Spiel der Königsklasse zwischen den Pfosten

Gelsenkirchen – Spaniens Torwartlegende Iker Casillas schreibt auf Schalke Champions-League-Geschichte. Der 37-jährige Keeper des FC Porto geht mit dem Auftaktmatch bei Schalke 04 am Dienstag als erster Spieler in seine 20. Champions-League-Saison. "Es ist immer etwas Besonderes in der Champions League zu spielen", sagte Casillas am Montag in Gelsenkirchen.

Sein Rekord sei "etwas Besonderes. Wir alle haben unsere Träume, die wir uns in der Champions League erfüllen wollen". Er freue sich, mal wieder in Deutschland zu sein. "Aber das wichtigste sind die drei Punkte." Bereits in der Saison 1999/2000 bestritt Casillas mit Real Madrid als damals 17-Jähriger bei einem 3:3 bei Olympiakos Piräus sein Debüt in der Königsklasse.

Am Ende der Saison gewann er mit den Königlichen den ersten von drei Champions-League-Titeln. Mit Spaniens Nationalmannschaft wurde er 2008 und 2012 Europameister, dazwischen 2010 Weltmeister. Nach 16 Jahren bei Real wechselte Casillas 2015 zum portugiesischen Serienmeister Porto, mit dem er zum vierten Mal in Folge in der Königsklasse antritt.

"Er ist ein Torwart, der den Fußball geprägt hat"

In Gelsenkirchen steht Casillas vor seinem 168. Spiel in der Champions League. "Er ist für viele Menschen ein absolutes Vorbild, auch für mich", sagte Schalkes Keeper Ralf Fährmann am Montag: "Er ist ein Torwart, der den Fußball geprägt hat." Casillas freute sich über das Lob seines Kollegen.

"Es macht mich sehr stolz, dass er so von mir spricht", sagte der ehemalige spanische Nationaltorwart. Ralf Fährmann kündigte an: "Ich werde mit ihm das Trikot tauschen." Die beiden kennen sich: "Ich habe gegen ihn schon gespielt, als wir auf Real Madrid getroffen sind", sagte Fährmann. (APA, DPA, SID, 18.9.2018)