EU-Staats- und Regierungschefs sollen in Salzburg Termin finden

Brüssel – Die EU-Staats- und Regierungschefs werden in Salzburg über die Möglichkeit eines Brexit-Sondergipfels im November beraten. Dies kündigte Ratspräsident Donald Tusk am Dienstag in seinem Einladungsbrief an. "Leider ist ein No-Deal-Szenario noch immer möglich. Aber wenn wir alle verantwortlich handeln, können wir eine Katastrophe verhindern", schrieb Tusk. (APA, 18.9.2018)