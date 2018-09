"Red Dead Redemption 2": 21 neue Screenshots enthüllen den Wilden Westen

Von der Prärie über Sumpflandschaften bis hin zu Schneebergen treibt es die Banditen

Rockstar Games hat einige neue Screenshots zum Ende Oktober erscheinenden Westernspiel Red Dead Redemption 2 veröffentlicht. Die Bilder zeigen in Summe sieben unterschiedliche Schauplätze von der Sumpflandschaft bis zu Schneebergen und einige actionreiche Szenen. So gibt es Banküberfälle genauso zu sehen wie Schießereien und auch das Erlegen eines Alligators. Friedlichere Gemüter kommen mit stimmungsvollen Reitpassagen auf ihre Kosten. Rockstar hat zu den dargestellten Kulissen Beschreibungen beigelegt, die auf die unterschiedlichen Aktivitäten für Spieler eingehen. Wie berichtet, schlüpft man in Red Dead Redemption 2 in die Rolle des Bandenmitglieds Arthur Morgan, der sich auf der Flucht vor dem Gesetz befindet. Das Spiel erscheint am 26. Oktober für PS4 und Xbox One. (red, 18.9.2018)