Trump legt im Handelsstreit mit China neuerlich nach

Zehn Prozent Zoll auf Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar – US-Präsident droht mit "Phase drei" bei chinesischen Reaktionen

Washington – Mit der Verhängung neuer Zölle hat US-Präsident Donald Trump den Handelsstreit mit China weiter verschärft. Trump kündigte am Montagabend zehnprozentige Zuschläge auf Waren aus China in einem Wert von 200 Milliarden Dollar an. China warf Trump in einer ersten Reaktion Protektionismus und Unilateralismus vor, der die weltweite Wirtschaftsentwicklung beeinträchtige. Die asiatischen Aktienmärkte gaben am Dienstag auf breiter Front nach.

Die neuen Zölle sollen einem hochrangigen Regierungsbeamten zufolge ab dem kommenden Montag erhoben und bis Jahresende auf 25 Prozent erhöht werden. Von der ursprünglichen Liste heruntergenommen wurden einige Technologieprodukte wie Apple-Lautsprecher und -Uhren, aber auch Kindersitze für Autos und Fahrradhelme.

"Wir haben China sehr deutlich gemacht, welche Änderungen wir brauchen und wir haben ihnen jede Möglichkeit gegeben, uns fair zu behandeln", erklärte Trump. "Aber bislang ist China nicht willens, seine Praktiken zu ändern", begründete er die Verschärfung des Handelskonflikts. Wenige Stunden vor Bekanntgabe der lang erwarteten Zölle hatte der US-Präsident erklärt, er habe zwar enormen Respekt vor dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, aber das US-Handelsdefizit sei zu groß.

Nächste Eskalation angedroht

Trump drohte, sollte China mit Gegenmaßnahmen etwa in den Bereichen Landwirtschaft und Industrie reagieren, werde "umgehend Phase drei eingeleitet", die Zölle auf weitere Produktgruppen im Wert von 267 Milliarden Dollar vorsehe. Für die jetzt angekündigte Runde nahm das US-Handelsministerium fast 300 Produktkategorien wieder aus der Vorschlagsliste für Zölle, darunter neben einigen Technologieprodukten auch beispielsweise Agrarchemikalien. Regierungsmitarbeitern zufolge bleibt das Volumen der Zölle dennoch bei den angekündigten rund 200 Milliarden Dollar.

Die beiden größten Volkswirtschaften der Erde überziehen sich seit Anfang Juli mit Straf- und Vergeltungszöllen auf Waren im Wert von bislang insgesamt 100 Milliarden Dollar. Die USA werfen China unter anderem Marktabschottung, unfaire Beihilfen für die eigene Wirtschaft und Technologiediebstahl vor.

China: Keine Gewinner in einem Handelskrieg

In einer ersten Reaktion auf Trumps Ankündigung sagte der chinesische Handelsminister Zhong Shan, ein Handelskrieg nütze keiner Seite. Der einzige Weg sei eine Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten. Der von den USA betriebene Unilateralismus und Protektionismus sei zum Nachteil sowohl der USA wie auch Chinas. Darüber hinaus beschädige er die Weltwirtschaft. Der Vizechef der chinesischen Wertpapieraufsicht, Fang Xinghai, warf Trump vor, die Atmosphäre für neue Gespräche vergiftet zu haben.

Vizeregierungschef Liu He setzte laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg für Dienstagfrüh eine Sitzung an, um über Reaktionen zu beraten. Medienberichten zufolge erwägt China, durch gezielte Exporteinschränkungen für Bauteile und andere Güter die Lieferketten von US-Konzernen zu treffen und so Druck auf die US-Regierung auszuüben.

Keine Delegation in die USA

Ursprünglich war geplant, dass China kommende Woche eine Handelsdelegation nach Washington schickt, einem Pressebericht zufolge werde dies nun doch nicht passieren. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Als Vorbedingung für weitere Gespräche habe die Führung in Peking allerdings ein Signal "hinreichenden Entgegenkommens" gemacht. Daher würden die bisherigen Pläne auf den Prüfstand gestellt, kommende Woche eine Delegation unter Leitung von Vizeregierungschef Liu zu neuen Verhandlungen in die USA zu entsenden.

Europa und Japan besorgt

Europäische Firmen haben vor schwerwiegenden Konsequenzen für ihr Geschäft gewarnt. "Die Auswirkungen des Handelskriegs auf europäische Firmen in China sind erheblich und überwiegend negativ", sagte Mats Harborn, Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking, anlässlich der Präsentation eines Positionspapiers am Dienstag.

Laut einer Umfrage bei in China tätigen EU-Firmen führe der Konflikt zu "erheblichen Störungen der globalen Lieferketten". Der Handelsstreit habe ernsthafte Folgen für Unternehmen, die weder chinesisch noch amerikanisch seien. Etwa die Hälfte der befragten Mitglieder gab demnach an, negative Auswirkungen durch den Streit zu fürchten.

Auch Japan zeigte sich besorgt. Wirtschaftsminister Toshimitsu Motegi rief beide Seiten am Dienstag auf, rasch eine Lösung zu finden. Zölle und Gegenzölle könnten nicht im Interesse irgendeines Staates sein. (Reuters, 18.9.2018)