Wie man ein Haus um wenig Geld baut

foto: thomas drexel/dva

Ein selbstgebautes Eigenheim, für viele Menschen ist das der größte Traum. Noch besser: Der Bau ist günstig und bietet dennoch alles, was es zum Leben braucht. Dass das möglich ist, zeigen 50 Eigenheimprojekte aus dem Buch "Best Of Low-Budget-Häuser" des Architekturbuchautors Thomas Drexel.

Er will mit seinem Buch Inspirationen geben für kostenbewusste Bauherren, Hauskäufer und Planer. Egal übrigens, welche Vorstellungen sie ansonsten von ihrem Traumhaus haben. Denn was die Materialien, Formen, Größen und Bauweisen betrifft, ist für alle Geschmäcker etwas dabei: Holz, Beton, Flachdach, Container-Bauweise, Single-Heim, Familienanwesen, Lage in der Stadt, Vorstadt oder auf dem Land.

(im Bild: von Planbasis/Architektin Yvonne Hertel geplantes Haus in Randersacker bei Würzburg, Preis: 250.000 Euro)