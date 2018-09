Coca Cola kommt auf den Geschmack von Cannabis

Der weltgrößte Getränke-Hersteller Coca Cola führt laut dem kanadischen Nachrichtendienst BNN Bloomberg Gespräche mit Aurora Cannabis. Demnach will Coca Cola gemeinsam mit dem in Kanada zugelassenem Cannabisproduzent Getränke mit dem Marihuana-Wirkstoff Cannabidiol (CBD) entwickeln, also ohne "Rausch-Effekt."

Denn während der Wirkstoff Tetrayhdrocannabinol (THC) "high" macht, wird CBD beruhigende und schmerzstillende Wirkung nachgesagt. Eine mögliche Kooperation würde darauf abzielen, Getränke herzustellen, die Schmerzen, Entzündungen und Krämpfe lindern können, so BNN Bloomberg. (red, 17.9.2018)