Neue Musik von Paul Weller, Willie Nelson und Marianne Faithfull

Weller gibt sich sanft, Nelson besucht das Grab von Frank Sinatra und la Faithfull schmachtet mit Nick Cave

Paul Weller – "True Meanings (Warner)

Während er seine Konzerte meist mit dickem Hals und Bleigurt bestreitet, also ein bisschen überengagiert Härte und Rast losigkeit verbreitet, lehnt er sich auf seinem neuen Album zurück. Paul Weller erkennt mit 60, was zählt: True Meanings. Darauf gönnt er sich und seinen Fans den sanften, beseelten Musiker, der akustisch instrumentiert und mit einem Bein im Moll steht. Ästhetisch streift er Nick Drake, David Bowie oder Neil Young, in Mayfly zwitschern gar die Vogerln. Am Ende ist man überrascht und angetan und will gleich noch mal. Wann ist einem das bei Paul Weller zuletzt passiert? Schon länger her.

paulwellertv Der Opener von Paul Wellers neuem Album: The Soul Searcher.

***

Willie Nelson – "My Way" (Sony)

Willie Nelson geht dorthin, wo es zuletzt Bob Dylan hingezogen hat: in Richtung Frank Sinatra. Was bei Dylan im Stadium des Interessantklingens versandet, erlebt beim alten Coun try-Nasenbär Nelson wunderschöne Facetten. Oft mit dem Vorwurf konfrontiert, dass er pro Jahr um drei Alben zu viel veröffentlicht, zeigt er sich auf My Way instinktsicher. In atmosphärische Nischen platziert er Klassiker wie Fly Me To The Moon, Blue Moon oder das Titelstück. Das Beserl wischt, die Streicher dürfen ein bisserl Kitsch, dort swingt die Pedal Steel. Da hat man sich bei Nelson schon mehr gewundert als hier.

willienelsonvevo Willie does Frank: I'll Be Around.

***

Marianne Faithfull: The Gypsy Fairie Queen (Warner)

Im November veröffentlicht Marianne Faithfull ihr Album Negative Capability. Darauf wird die Grande Dame der verrauchten und verruchten Bal lade mit halbseidenen Gestalten Duette singen, etwa mit Mark Lanegan. Was die Vorfreude weiter hebt, ist die nun erschienene Vorabsingle. Es ist die Ballade The Gypsy Fairie Queen, die Nick Cave für Faithfull geschrieben und mit ihr eingesungen hat. "Ich fragte Nick, ob er Musik machen würde, und er schrieb zurück: "Ich bin so beschäftigt." Ich sagte: "Ich verstehe, sorry." Dann schrieb er: "Vielen Dank für Dein Verständnis, hier ist das Lied." – Balladenkaiser-Hausmarke. (flu, 18.9.2018)