Vor welchen Erziehungsfragen stehen Sie derzeit?

Die Eltern-Coaches Andrea Leidlmayr und Christine Strableg beantworten Erziehungsfragen der STANDARD-User. Bei welchen Themen wünschen Sie sich Unterstützung?

"Mein Kind schläft nicht."

"Mein Teenagerkind hält sich nicht an Abmachungen."

"Mein Kind will nicht mehr in die Schule gehen."



Die Liste der erzieherischen Herausforderungen, vor denen Eltern stehen, ließe sich ins schier Unendliche fortsetzen, und jedes Alter bringt neue Erziehungsfragen ans Tageslicht. Als Elternteil vertraut man zum einen auf die eigene Intuition, und zum anderen sucht man Rat bei den eigenen Eltern, bei Freunden, in diversen Erziehungsblogs, aber auch bei professionellen Erziehungsberatern.

Neue Blickwinkel eröffnen

Andrea Leidlmayr, Psychotherapeutin und Sonderpädagogin, und Christine Strableg, Klinische und Gesundheitspsychologin, bieten in ihrer Praxis Elterncoaching an. Im "Blog: Tipps für Eltern" bringen sie Beispiele für Erziehungsfragen, mit denen sie in der täglichen Arbeit konfrontiert sind. Sie wollen Eltern im Alltag mit ihren Kindern unterstützen, neue Blickwinkel eröffnen und Ideen für ein gelungenes Familienleben aufzeigen.

Im STANDARD haben Userinnen und User die Möglichkeit, Unterstützung von den beiden Eltern-Coaches zu erhalten. Beschreiben Sie im Forum Ihre Erziehungsherausforderung, vor der Sie derzeit stehen, und wo Ihnen Rat und ein neuer Blickwinkel helfen könnte. Leidlmayr und Strableg werden einige Fragen dazu beantworten und in Ihrem "Blog: Tipps für Eltern" aufgreifen.

Wo wünschen Sie sich Unterstützung?

Welche Themen beschäftigen Sie derzeit besonders in Ihrem Familienleben? In welchen Situationen fühlen Sie sich manchmal hilflos? Und wo würde Ihnen ein neuer Blickwinkel hilfreich erscheinen? Posten Sie im Forum Ihre Frage an Andrea Leidlmayr und Christine Strableg! (haju, 19.9.2018)