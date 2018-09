Kurz in Paris: Südeuropäer müssen sich "helfen lassen"

Der Kanzler bereist vor dem Gipfel in Salzburg Europa. Gastgeber Macron will Internetgiganten besteuern

Paris/Wien – Die südeuropäischen Länder müssen sich beim Thema Migration auch "helfen lassen", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag in Paris vor seinem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Er spielte damit auf die Skepsis von Ländern wie Italien und Spanien bezüglich des geplanten Ausbaus der Kompetenzen der EU-Grenzschutzbehörde Frontex an.

Kurz unterstrich erneut, dass Österreich die Vorschläge zur Stärkung von Frontex von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker voll und ganz unterstütze. Am Dienstag reist er im Rahmen seiner "tour des capitales" im Vorfeld des informellen EU-Gipfels, der am Donnerstag in Salzburg stattfindet, auch nach Rom.

Macron will Internetgiganten besteuern

Macron unterstrich, dass es in der Migrationspolitik eine "bessere Kontrolle der Ankünfte, Schutz unserer Grenzen, Stärkung von Frontex und Dialog mit den Transit- und Herkunftsländern" und gleichzeitig "eine Verbesserung unserer Politik der Rückführungen" brauche – "um das Gleichgewicht Europas zu sichern und unsere Mitbürger zu schützen", bei gleichzeitigem "Respekt vor unseren Werten". Ein wichtigeres Thema war für Macron die Besteuerung der Internetgiganten: Er hoffe, dass dieses Vorhaben bald verwirklicht werden kann.

Kurz verwies auf den für Dezember geplanten EU-Afrika-Gipfel in Wien. Er hoffe dabei auf Unterstützung aus Paris, denn "Frankreich ist ein sehr starkes Land in Afrika und hat viel Einfluss dort". Gleichzeitig plädierte er erneut dafür, die "Brückenbauer" zu unterstützen: "Es gibt derzeit zu viele Spannungen in der EU zwischen Norden und Süden, Osten und Westen." Die EU könne nur erfolgreich sein, "wenn wir zusammenarbeiten und gemeinsam handeln". Er hatte am Vorabend in Berlin vor Journalisten beklagt, dass es im Vorfeld der Europawahl 2019 bereits eine "aufgeheizte Vorwahlstimmung" gebe: "Macron gegen Orbán, Orbán gegen Macron." (APA, 17.9.2018)