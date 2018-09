Pixel 3: Google liefert mit Teaser weitere Details

Soll in Schwarz, Weiß und "Mint" erhältlich sein – Offizielle Vorstellung am 9. Oktober

Nach einem wahren Schwall an Leaks ist es in den letzten Wochen wieder ruhiger um Googles kommende Smartphones geworden. Kein Wunder, ist doch mittlerweile praktisch alles zu den beiden geplanten Geräten bekannt. Da gilt es für Google natürlich gegenzuhalten, also gibt es jetzt einen neuen Teaser.

Farbspiele

Vor wenigen Tage ist eine "Coming Soon"-Webpage für Pixel 3 und Pixel 3 XL online gegangen. Derzeit ist diese noch reichlich minimalistisch gehalten, es ist also lediglich die ungefähre Form eines Smartphones zu erkennen. Bei näherer Betrachtung gibt es aber dann doch ein neues Detail: Klickt man auf wechselt die Seite nämlich ihre Farben.

Unschwer kann daraus eine Anspielung auf die kommenden Farbvarianten der beiden kommenden Smartphones geschlossen werden. Und daraus lässt sich dann schließen, dass es neben einer weißen und einer schwarzen Ausführung dieses Jahr auch eine neue Farbkombination geben wird: "Minz" und Hellblau. Wie von der letzten Hardwaregeneration gewohnt, kommt dazu noch ein farblich leicht abgehobener Power-Button, der bei zwei Modellen grünlich aussehen wird und beim schwarzen Modell grau.

Termine

Bleibt als einzige offene Frage eigentlich jene zur Verfügbarkeit – und dem zugehörigen Preis. Beides wird Google aber wohl erst direkt bei der Enthüllung der neuen Smartphones bekannt geben – und diese ist für den 9. Oktober geplant. Es gilt sich also noch ein paar Wochen zu gedulden. (apo, 17.9.2018)