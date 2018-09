Polizist bei Messerangriff in Brüssel verletzt

Der Angreifer wurde niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt

Brüssel – In Brüssel hat ein mit einem Messer bewaffneter Mann auf einen Polizisten eingestochen. Der Beamte wurde bei dem Angriff am Montag am Kopf verletzt, teilte die belgische Polizei mit. Ein zweiter Polizist schoss auf den Angreifer, der mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde.

Der Angriff ereignete sich nach Angaben einer Polizeisprecherin im Brüsseler Maximilianpark. Der Park hat sich zu einem Treffpunkt für Flüchtlinge entwickelt, die versuchen, über Belgien nach Großbritannien zu gelangen. (APA, 17.9.2018)