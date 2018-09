Vater getötet: Jugendlicher am Mittwoch in Feldkirch vor Gericht

Der zur Tatzeit 14-Jährige verletzte auch seine Mutter mit Messerstichen schwer. Er muss wegen Mordes und versuchten Mordes vor Gericht

Bregenz – Weil er seinen schlafenden Vater mit einem Messer getötet und seine Mutter schwer verletzt haben soll, muss sich am Mittwoch ein Jugendlicher vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten. Die Anklage lautet auf Mord und versuchten Mord. Der Vorfall ereignete sich Ende September 2017 im Elternhaus des damals 14-Jährigen in Götzis (Bezirk Feldkirch).

Der Jugendliche soll gegen Mitternacht auf seinen im Wohnzimmer schlafenden 51 Jahre alten Vater losgegangen sein und ihm mit einem 20 Zentimeter langen Küchenmesser drei wuchtige Stiche in den Bauch versetzt haben. Die Verletzungen waren so schwer, dass der 51-Jährige wenig später im Landeskrankenhaus Feldkirch an dem damit verbundenen Blutverlust verstarb. Wegen des Tumults wurde die 52-jährige Mutter im Schlafzimmer wach und eilte ins Wohnzimmer. Als sie versuchte, den Sohn vom Vater wegzuziehen, attackierte der 14-Jährige auch sie und verletzte die 52-Jährige mit drei Messerstichen in den Rücken schwer.

Kein Antrag auf Eiwneisung

Anschließend schnitt er sich mit der Tatwaffe selbst zweimal in den Hals. Seine Verletzungen waren allerdings nicht schwer. Der Messerattacke war laut Polizei kein Streit vorausgegangen. Auch Probleme innerhalb der Familie waren nicht bekannt. Zum Tatzeitpunkt waren nur der Jugendliche und seine Eltern zuhause. Ein weiterer älterer Sohn befand sich außer Haus.

Wenige Tage nach der Tat wurde der Jugendliche in das auf Psychiatrie spezialisierte Landeskrankenhaus Rankweil eingeliefert. Dort sollte auch ein psychiatrisches Gutachten über den Gesundheitszustand des damals 14-Jährigen erstellt werden. Insgesamt lägen zwei psychiatrische Gutachten vor, hieß es im August seitens des Landesgerichts. Dennoch stellte die Staatsanwaltschaft keinen Antrag auf Einweisung in eine psychiatrische Anstalt und entschied sich für eine Anklage wegen Mordes und versuchten Mordes. Der Jugendliche befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Das Jugendstrafgesetz sieht im Falle eines Schuldspruchs wegen Mordes und versuchten Mordes ein Höchstmaß von 15 Jahren vor, sagte Gerichtssprecher Norbert Stütler gegenüber der APA. Der Schwurgerichtsprozess ist von 10.30 Uhr bis 17.00 Uhr angesetzt. (APA, 17.9.2018)