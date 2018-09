Wie viel Platz brauchen Sie zum Wohnen?

In Wien soll die Mindestgröße einer Wohnung auf 25 Quadratmeter herabgesetzt werden. Auf wie vielen Quadratmetern leben Sie, und wie groß sollte eine Wohnung sein?

Zwischen Tiny House und Penthouse gibt es noch viele mögliche Wohngrößen. Bei 44,8 Quadratmetern pro Person lag die durchschnittliche Wohnfläche in Österreich 2017 laut Statistik Austria. Die durchschnittliche Personenzahl in einem Haushalt ist in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen, und auch die Zahl der Einpersonenhaushalte ist weiter gestiegen. Österreichweit sind 37 Prozent der Haushalte Einpersonenhaushalte, wobei in Wien sogar 44,3 Prozent allein leben.

Die Wiener Bauordnung legt unter anderem die Mindestgröße einer Wohnung fest. Bis jetzt lag diese bei 30 Quadratmetern. Im Entwurf der Bauordnungsnovelle ist eine Herabsetzung der Mindestgröße auf 25 Quadratmeter vorgesehen. Mit dieser Maßnahme will man dem Umstand der immer kleiner werdenden Haushalte Rechnung tragen.

Lebenslage, Preis und Wunsch

"Je nach Lebenslage, Alter und Bedürfnissen kann eine Einzelperson sich auch in einer 25 Quadratmeter großen Wohnung wohlfühlen", so die Architekturpsychologin Christina Kelz-Flitsch. Und genau die Lebensphasen sind für User "(k)eine Österreicherin" entscheidend für die Größe einer Wohnung:

Alles hat Platz in der 28 Quadratmeter großen Wohnung von Poster "Leo76":

"Vorausgesetzt, die Wohnungen sind geschickt geschnitten und die kleine Größe spiegelt sich im Preis wider, seh' ich da grundsätzlich kein Problem", so User "meine zwei kopeken":

Der Wunsch nach einer bestimmten Wohnungsgröße sollte für voll Erwerbstätige eigentlich nicht unverschämt sein, schreibt Poster "Ignaz gartengschirrl":

Wie viele Quadratmeter haben Sie zur Verfügung?

Reicht Ihnen der Platz in Ihrer Wohnung?

Wie viel zusätzlichen Raum wünschen Sie sich – oder ist Ihre Wohnung sogar zu groß? Wie müsste die Aufteilung einer 25 Quadratmeter großen Wohnung sein, damit Sie sich vorstellen könnten, dort zu wohnen? Was wären Sie bereit für eine Kleinwohnung zu zahlen? Und wie viel Prozent von Ihrem Einkommen geben Sie derzeit für Ihre Wohnung aus? (haju, 17.9.2018)