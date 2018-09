"Dönerflucht in der U6": Neuer Clip der Wiener Linien zum Essverbot in U-Bahnen

Im Stile eines Kriminalfalls entwickelte die Werbeagentur Traktor sowie Kaiserschnitt einen neuen Spot

Wien – Die Wiener Linien kampagnisieren weiter, um das Essverbot in den U-Bahnen zu kommunizieren. Es gilt seit 1. September in der U6, ab 15. Jänner dann in allen U-Bahn-Linien.

wiener linien

Zu den Maßnahmen gehören Clips, die von der Werbeagentur Traktor sowie Kaiserschnitt entwickelt und produziert wurden. Einer davon heißt "Dönerflucht in der U6". Er ging kürzlich auf der Facebook-Seite der Wiener Linien online, eine Ausweitung auf Wiener Kinosäle folgt, heißt es. (red, 17.9.2018)