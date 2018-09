Trainer in Weimar wegen Missbrauchs von 15 Turnerinnen verurteilt

Der 31-Jährige wurde in 82 Fällen schuldig gesprochen. Trotz mancher Anzeichen sei kein Verdacht geschöpft worden

Erfurt – Ein 31-Jähriger, der jahrelang als Trainer in einem Weimarer Sportverein tätig war, ist wegen sexuellen Missbrauchs von 15 jungen Turnerinnen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Die Jugendschutzkammer des Landgerichts Erfurt verhängte am Montag eine Haftstrafe von drei Jahren und acht Monaten.

In 82 Fällen wurde der Mann für schuldig befunden, davon in einem Fall auch wegen Nötigung. Die Taten ereigneten sich zwischen 2007 und 2015. In der Urteilsbegründung äußerte die Vorsitzende Richterin Unverständnis, dass sowohl Turnverein als auch Eltern trotz mancher Anzeichen keinen Verdacht geschöpft hätten. Vertreter der als Nebenklägerinnen auftretenden Opfer zeigten sich unzufrieden mit dem Strafmaß. (APA, dpa, 17.9.2018)