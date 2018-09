Niederlagen für Patriots und Eagles

NFL-Rekord von Kansas-City-Quarterback Mahomes – Buffalo-Verteidiger Davis trat in der Halbzeitpause zurück

Tampa/Jacksonville/New Orleans – Die Super-Bowl-Teilnehmer der vergangenen Saison haben am Sonntag in der zweiten Runde der National Football League (NFL) ihre ersten Niederlagen kassiert. Titelverteidiger Philadelphia Eagles musste sich bei den Tampa Bay Buccaneers mit 21:27 geschlagen geben. Die New England Patriots unterlagen den Jacksonville Jaguars auswärts mit 20:31.

Die Pittsburgh Steelers sind nach einer 37:42-Heimniederlage gegen die Kansas City Chiefs weiter sieglos. Mann des Spiels war Kansas Citys neuer Quarterback Patrick Mahomes. Der 22-Jährige stellte mit sechs Touchdown-Pässen einen Klubrekord ein. Seine zehn Touchdowns in den ersten beiden Saisonspielen sind zudem eine neue NFL-Bestmarke.



Eine eindrucksvolle Vorstellung zeigten auch die Los Angeles Rams, die die Arizona Cardinals mit 34:0 vorführten und immer mehr zu einem der Titelfavoriten avancieren. Die Green Bay Packers und ihr angeschlagener Star-Quarterback Aaron Rodgers kamen gegen die Minnesota Vikings nicht über ein 29:29-Remis nach Verlängerung hinaus.

Cleveland Browns stehen sich erneut selbst im Weg

Die Browns sind auch nach der zweiten Woche weiter sieglos. Dabei sah es lange Zeit so aus, als könnte sich das Team aus Cleveland gegen die Saints durchsetzen. Doch ein desaströser Auftritt von Kicker Zane Gonzalez ließ die Fans der Browns verzweifeln. Als die Browns mit einer 12:3-Führung in das letzte Viertel gingen, hatte Gonzalez bereits einen Extrapunkt im Dome in New Orleans verkickt. Bei einem Field-Goal-Versuch versagten ihm erneut die Nerven.

Dank zweier Touchdowns von Drew Brees übernahmen die Saints dann die Führung, doch im Gegenzug gelang den Browns der Ausgleich. Mit einem verwandelten Extrapunkt hätte man sich die Führung zurückholen können, aber erneut scheiterte der Kicker der Browns. Mit nur noch 76 Sekunden auf der Uhr führte Brees sein Team tief in die Hälfte Clevelands und Saints-Kicker Lutz sorgte mit einem Field Goal für die Führung.

21 Sekunden vor Schluss bekamen die Browns ein letztes Mal den Ball und die Möglichkeit die Niederlage doch noch zu verhindern. Wieder ging es in die Hälfte der Browns und erneut hatte Kicker Zane Gonzalez die Möglichkeit zu punkten. Doch der rabenschwarze Abend des Browns-Kicker endete mit einem erneuten vergebenen Versuch. Die Cleveland Browns warten damit weiter auf den ersten Erfolg in einem Spiel der Regular Season seit dem 24. Dezember 2016.

Vontae Davis beendet während dem Spiel seine Karriere

Ein Kuriosum gab es im Spiel zwischen den Buffalo Bills und den Los Angeles Chargers: Buffalo-Verteidiger Vontae Davis verließ das Spiel gegen die Los Angeles Chargers (20:31) in der Halbzeit und erklärte anschließend in einem Instagram-Post: "Heute auf dem Feld, hat es mich schnell und hart getroffen: Ich sollte nicht mehr da draußen sein." Er wolle seinen Teamkollegen oder den Trainern gegenüber keine Respektlosigkeit zeigen, schrieb Davis weiter. Aber, so der 30-Jährige, "während ich auf dem Feld war, fühlte ich mich einfach nicht richtig".

Bills-Trainer Sean McDermott wollte nach dem Spiel nicht über Einzelheiten sprechen. "Er hat sich aus dem Spiel zurückgezogen. Er hat uns gesagt, dass er fertig ist", sagte McDermott. Davis hatte im Februar in Buffalo einen Einjahresvertrag unterzeichnet. Vor seinem Engagement bei den Bills spielte Davis in seiner Karriere für die Miami Dolphins (2009 bis 2011) und die Indiana Colts (2012 bis 2017). Vontae ist der jüngere Bruder von Vernon Davis (34), Tight End bei den Washington Red Skins und 2016er Super-Bowl-Sieger mit den Denver Broncos. (APA, SID, red, 17.9.2018)

NFL-Ergebnisse – Week 2:

Baltimore Ravens @ Cincinnati Bengals 23:34

Carolina Panthers @ Atlanta Falcons 24:31

Cleveland Browns @ New Orleans Saints 18:21

Houston Texans @ Tennessee Titans 17:20

Indianapolis Colts @ Washington Redskins 21:9

Kansas City Chiefs @ Pittsburgh Steelers 42:37

Los Angeles Chargers @ Buffalo Bills 31:20

Miami Dolphins @ New York Jets 20:12

Minnesota Vikings @ Green Bay Packers 29:29 n.V.

Philadelphia Eagles @ Tampa Bay Buccaneers 21:27

Arizona Cardinals @ Los Angeles Rams 0:34

Detroit Lions @ San Francisco 49ers 27:30

New England Patriots @ Jacksonville Jaguars 20:31

Oakland Raiders @ Denver Broncos 19:20

New York Giants @ Dallas Cowboys 13:20

Seattle Seahawks @ Chicago Bears (Di. 2.15 MESZ)