Fiabci Prix d'Excellence Austria: Finalisten stehen fest

Jury erstellte Shortlist in fünf Kategorien – Sieger werden am 18. Oktober prämiert

Am 18. Oktober wird erstmals der Fiabci Prix d'Excellence Austria vergeben. Auslober sind – wie berichtet – der österreichische Ableger des weltweiten Dachverbands der Immobilienberufe, Fiabci (Fédération International des Administrateurs de Biens Conseils Immobiliers), sowie der Österreichische Verband der Immobilienwirtschaft (ÖVI). Gemeinsam wollen sie "herausragende Bauten" vor den Vorhang holen.

Nach dem erstmaligen Aufruf zur Einreichung im vergangenen Februar wurden insgesamt knapp 50 Projekte eingereicht. Die zehnköpfige Jury unter Führung von Hannes Horvath hat nun in fünf Kategorien jeweils drei Finalisten auserkoren. Darunter sind neun Projekte aus Wien, zwei aus der Steiermark, zwei aus Oberösterreich und zwei aus Tirol.

Und das sind die Finalisten:

Kategorie Büro

C&P Immobilien Headquarter, Graz

Denk Drei, Wien

Telegraf 7, Wien

Kategorie Hotel

Leading Family Hotel and Resort Dachsteinkönig, Gosau

Hotel Schani, Wien

Stafa Tower Vienna, Wien

Kategorie Wohnen/Neubau

mineroom, Leoben

Odo lebt., Wien

PopUp dorms Seestadt, Wien

Kategorie Wohnen/Altbau

Bel-Vedere, Wien

Havienne appartements au bord, Wien

Palais Löwenfeld & Hofmann, Linz

Kategorie Spezialimmobilien

Öamtc-Zentrale, Wien

St. Paulus, Innsbruck

Sammlungs- und Forschungszentrum der Tiroler Landesmuseen, Hall

Man habe großen Wert darauf gelegt, dass "Projekte vor den Vorhang geholt werden, die uns als Branche Denkanstöße für künftige Projektentwicklungen liefern", wird Juryvorsitzender Horvath in einer Aussendung zitiert. Insgesamt sei die Entscheidungsfindung für die Jury sehr komplex gewesen. "Das hohe Niveau aller Projekte und die interdisziplinären Bewertungsansätze haben uns volle Konzentration abgefordert."

Der österreichische "Immobilien-Oscar" soll künftig alle zwei Jahre vergeben werden. "Die Fiabci Austria sieht darin eine Möglichkeit, den Dialog über gesellschaftlich relevante Themen anzuregen, und hat bewusst den ÖVI als starken Partner für die gemeinsame Organisation ausgewählt", so Fiabci-Austria-Präsident Eugen Otto.

Am 18. Oktober werden in einem Galadinner in Wien die Sieger jeder Kategorie ausgezeichnet. Diese Projekte werden dann auch am internationalen Fiabci World Prix d‘Excellence im Mai 2019 in Moskau teilnehmen. (red, 17.9.2018)