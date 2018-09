23. 09. – 29. 11. 2018

Artificial Paradise? Immersion in Raum und Zeit

mit Banz & Bowinkel, Ivana Bašić, Paul Chan, Frauke Dannert, Harun Farocki, Olga Fedorova, Johann Kniep, Marc Lee, Manuel Roßner, Gerriet K. Sharma, Jakob Kudsk Steensen, Addie Wagenknecht

Eröffnung: 22.09.2018 15:30 Uhr

Burgring 2, 8010 Graz, www.km-k.at

Rahmenprogramm

Vermittlungsprogramm

KM–Journal

Lange Nacht der Museen: 06. 10. 2018, 19 – 1 Uhr



Dank an: Danish Arts Council, Kopenhagen; Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung, Zürich; sonible GmbH, Graz



im Rahmen von steirischer herbst

ermäßigter Eintritt mit dem steirischer herbst Festivalpass

Informationen und Kontakt:

as@km-k.at; +43 316 7400 84

Öffnungszeiten und Anfahrtsplan

Im Herbst 2018 widmet sich das Künstlerhaus, Halle für Kunst & Medien dem "Eintauchen" in künstliche Welten. Mit einem Blick zurück nach vorn werden in "Artificial Paradise? Immersion in Raum und Zeit" immersive Arbeiten von zwölf internationalen Künstler_innen aus den letzten Jahren mit eigens für die Ausstellung entstandenen Neuproduktionen zusammengeführt.

Das Eintauchen in ein Bild, in dessen Imaginationsraum, ist ein Anliegen, das sich in der Kunstgeschichte weit zurückverfolgen lässt. Aktuell sind es vor allem die neusten Technologien der Virtual Reality, die einen Eintritt in alternative Wirklichkeiten ermöglichen. Doch welche Aspekte sind für junge Kunstschaffende heute ausschlaggebend, sich mit Immersion auseinanderzu- setzen? Wie sind die jüngst konzipierten artifiziellen Welten beschaffen? Und mit welchen künstlerischen Ansätzen schickten sich Künstler_innen in der jüngeren Vergangenheit an, die Grenze zwischen faktischer Wirklichkeit und dem virtuellen Raum zu überwinden?

"Artificial Paradise? Immersion in Raum und Zeit" möchte zu Mutmaßungen und Spekulationen über zukünftige artifizielle Welten anregen. Damit stellt die Ausstellung letztlich auch die Frage, wie die künstlichen Paradise der Zukunft beschaffen sein könnten.

kuratiert von Jürgen Dehm

Mehr lesen