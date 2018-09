Wiener Transporteure: Anrainerparkplätze für Lieferverkehr öffnen

Kunden und Unternehmer würden von einem solchen Schritt profitieren argumentiert Davor Sertic

Wien – "Für Paketdienste und Co wäre eine Öffnung der Anrainerparkplätze eine enorme Erleichterung", erklärt Davor Sertic, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien in einer Aussendung. Schwere Kisten und Pakete müssten dann nicht mehr mehrere hundert Meter über Straßen und Gehsteig geschleppt werden.

"Die Parkerlaubnis für Unternehmer mit KT-Kennzeichen wäre ein positives Signal an die gesamte Transportwirtschaft", so der Spartenobmann. Man sei mit der Stadt Wien und da besonders mit Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou in "fruchtbringenden" Gesprächen. Sowohl Kunden als auch Unternehmer würden von diesem Schritt profitieren, wirbt Sertic: Die Steh- und Auftragszeiten würden verringert – das verschaffe den Transport-Unternehmen Zeit für zusätzliche Fahrten und spare auch den Kunden Geld.

"Aber nicht nur die Wirtschaft wird angekurbelt", so Sertic. "Eine Öffnung wäre auch ganz im Sinne grüner Verkehrspolitik. Der CO2-Ausstoß wird massiv verringert, weil die Fahrer nicht mehr bei der Parkplatzsuche im Kreis fahren müssen." (red, 17.9.2019)