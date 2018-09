Premierministerin May: "Entweder mein Brexit-Deal oder kein Deal"

Medien berichten über Versuche, die britische Regierungschefin zu stürzen

London – Die britische Premierministerin Theresa May kämpft mit der Warnung vor einem unkontrollierten Brexit um ihr Amt. "Es ist entweder mein Deal oder kein Deal", sagte May am Montag in einem BBC-Interview in Richtung ihrer Kritiker. Medienberichten zufolge diskutieren die Brexiteers derzeit, wie sie May stürzen könnten, weil sie einen klareren Schnitt in den Beziehungen mit Brüssel wollen.

"Ich glaube, die Alternative dazu wäre, keinen Deal zu haben", sagte May auf die Frage, was passieren würde, denn das Parlament ihren Vorschlag ablehne. May wünscht, dass Großbritannien weiterhin in einer Freihandelszone mit der EU bleibt, doch müsste London dafür auch weiterhin, aber ohne Mitspracherecht, die als "bürokratisch" kritisierten EU-Rechtsvorschriften einhalten.

Johnson legt nach

Ex-Außenminister Boris Johnson verschärfte in einem Gastbeitrag für den "Daily Telegraph" vom Montag seine Kritik an diesem Plan. "Es ist das erste Mal seit (der Landung der Normannen in Hastings im Jahr) 1066, dass sich unsere Politiker willentlich fremder Herrschaft fügen", schrieb er.

Auch Umweltminister Michael Gove ging auf Distanz zur Regierungschefin. Ihr Plan sei "derzeit" der richtige, doch könnte ihr Nachfolger die Beziehungen zwischen London und Brüssel ändern, sagte Gove, der May bisher als letzter prominenter Brexiteer die Stange gehalten hatte. (APA, 17.9.2018)