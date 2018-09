Zwei Personen mit Verdacht auf Vergiftung in Salisbury

Nach Restaurantbesuch erkrankt – Erinnerungen an Fall Skripal

London – In der englischen Stadt Salisbury sind zwei Personen erkrankt, nachdem sie in einem Restaurant gegessen haben. Am Abend wurde die Polizei von den Rettungskräften verständigt, da ein Verdacht auf Vergiftung bestand. Die Polizei sperrte die Gegend für Untersuchungen weiträumig ab.

In Salisbury waren im März der russische Exspion Sergej Skripal und seine Tochter bewusstlos aufgefunden worden. Die britische Regierung beschuldigt Moskau, hinter der Vergiftung zu stehen. Russland streitet jede Beteiligung ab. (red, 16.9.2018)