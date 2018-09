Nach Derby-Niederlage: Rapid bleibt nur der Fluch

Die Rapid-Hardcorefans skandierten: "Wir haben die Schnauze voll." Ein Platzsturm und Scharmützel mit Austria-Anhängern konnten von der Polizei verhindert werden. Am Donnerstag wird in der Europa League Spartak Moskau begrüßt. (Christian Hackl, 16.9. 2018)

Phasenweise, aber wirklich nur phasenweise, wurden die Visiere teilweise geschlossen. 31. Minute: Ivan verpasst das 1:0, Pentz rettet per Fußabwehr. Unmittelbar darauf reißt Mert Müldür an der Strafraumgrenze Grünwald nieder, Michael Madl sollte Freistöße noch üben. 36. Minute: Pentz entschärft einen platzierten Kopfball von Marvin Potzmann. Fazit der ersten Halbzeit: Rapid hatte ein Chancenplus, wovon man sich nichts kaufen kann.

Beide Teams entschieden sich für ein 4-2-3-1-System, und das mit dem Visier stimmte wirklich. Vor allem Rapid hatte es offen, die Grünweißen starteten nahezu furios. 2. Minute. Andrei Ivan spielt Deni Alar frei, Christoph Knasmüllner schafft es tatsächlich, aus rund neun Metern nicht ins leere Tor zu treffen. Das gelingt ihm vermutlich kein zweites Mal. 4. Minute. Ivan scheitert an Goalie Patrick Pentz. Infolge spielte die Austria mit, Kevin Friesenbichler war gar nicht sehr weit weg von der Führung (6.). Jedenfalls hat es schon unspektakulärere Derbys gegeben, es ging hin und her und wieder hin, Tempo, Intensität passten. Technische Fehler passieren auch in anderen Ligen, in anderen Hauptstädten.

Den Druck hatten die Hütteldorfer, der Verein befindet sich in einer Phase der Selbstzerfleischung, die Ultras lehnen Trainer Goran Djuricin ab. Die Qualifikation für die Europa League steigerte seine Sympathiewerte nicht. Der im Stadion anwesende Sky-Experte Lothar Matthäus tippte übrigens auf ein "2:0 für Rapid", davon konnte er in seiner kurzen, von Erfolglosigkeit geprägten Ära (2001/02) als Chefcoach maximal träumen.

Am Sonntag stand die 327. Auflage an, das Allianz Stadion war ausverkauft. Rapid ist in diesem Haus gegen die Austria sieglos, zwei Niederlagen, zwei Remis. Man könnte von einem Heimfluch sprechen, muss aber nicht. Wie sagte Kapitän Stefan Schwab: "Das kann man ändern." Alexander Grünwald, Schleifenträger bei der Austria, rechnete jedenfalls mit "einem großen Spiel", sein Trainer Thomas Letsch ging von "offenen Visieren" aus.

Wien – Erwartungen vor einem Wiener Fußballderby sind immer hoch, da ist die aktuelle Tabellensituation wurscht. An das traditionelle Solo von Red Bull Salzburg werden keinerlei Gedanken verschwendet, es geht darum, wer für ein paar Wochen die Nummer eins in der lebenswerten Hauptstadt ist.

Stimmen:

Goran Djuricin (Rapid-Trainer): "Wir waren in der ersten Hälfte klar überlegen und sieben Mal gefährlich vor dem Tor, da kann man zwei Ligaspiele gewinnen. Die zweite Hälfte war nicht mehr gut von uns, wir hatten viele Fehler im Spielaufbau. Nach dem Tor war es gegen eine tiefstehende Mannschaft schwierig. Im Fußball kommt es vor, dass der unterlegene Gegner gewinnt, und das war heute so. Der Fußball ist resultatsbezogen, deswegen schaut jetzt alles schlecht aus. Der Glücklichere hat gewonnen."

Thomas Letsch (Austria-Trainer): "Es war ein Derby, wie man es sich vorstellt, es ist hin- und hergegangen. Rapid hatte in der ersten Hälfte nicht mehr Chancen, aber die klareren. Das Spiel war rassig und am Ende war es glaube ich ein verdienter Sieg. Es war nicht unsere beste Leistung in meiner Amtszeit, aber eine sehr gute, vor allem was Willen, Leidenschaft und Kampf anbelangt. Glück hin oder her, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber wir haben das Tor gemacht."

Stefan Schwab (Rapid-Kapitän): "In der ersten Hälfte haben wir einige Sitzer vergeben, in der zweiten Hälfte waren wir durchschnittlich. Wir waren so dumm, dass wir uns nach dem Tor auf die Nicklichkeiten der Austria eingelassen haben. Wir haben es sicher nicht verdient, als Verlierer vom Platz zu gehen. Es zieht sich durch, dass wir nur 45 Minuten eine gute Leistung bieten. Wir müssen das ausdehnen."

Alexander Grünwald (Austria-Torschütze): "Rapid hatte am Anfang super Chancen, dann waren wir besser im Spiel. Bei meinem Tor hatte der Tormann alle Spieler vor der Brust und den Ball spät gesehen. Es war ein schönes und wichtiges Tor. Was Emotionen und Rudelbildungen betrifft, war es für mich ein Derby im Rahmen."

Anmerkung: Knapp 50 Rapid-Fans vom "Block West" liefen etwa 15 Minuten nach dem Schlusspfiff auf den Rasen und standen rund fünf Minuten vor dem Austria-Sektor, wobei es zu einigen Scharmützeln kam. Danach wurden sie von der Polizei zurückgedrängt.

Ticker-Nachlese

Austria schlägt Rapid mit erstem Auswärtstor der Saison 1:0

Weiterlesen

LASK springt mit 3:1 in Mattersburg auf Platz zwei

3:1: WAC dreht Heimspiel gegen Wacker Innsbruck