2:0-Sieg für Team des ehemaligen Rapid-Trainers

Ljubljana – Zoran Barisic hat am Sonntag einen erfolgreichen Einstand als Trainer von Olimpija Ljubljana gefeiert. Der Titelverteidiger gewann in der slowenischen Fußball-Meisterschaft auswärts bei NS Mura mit 2:0 (1:0), Stefan Savic kam ab der 65. Minute zum Einsatz. Ljubljana (14 Punkte) verbesserte sich in der Tabelle auf Rang zwei hinter NK Maribor (20). (APA, 16.9. 2018)