Gipfeltreffen zwischen EU und Ägypten für Anfang 2019 geplant

Das deutsche Außenministerium äußerte Unmut über Wiener Pläne zur Migration

Berlin/Wien/Kairo – Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und EU-Ratspräsident Donald Tusk haben am Sonntag mit dem ägyptischen Präsidenten Abdelfattah al-Sisi über einen möglichen Gipfel zwischen der EU, Ägypten und mehreren anderen arabischen Staaten diskutiert. Dieser werde "wahrscheinlich" Anfang nächsten Jahres in Ägypten stattfinden, teilte ein Kanzlersprecher der APA mit.

"Beide Seiten haben den Willen bekundet, einen solchen Gipfel abzuhalten", sagte der Sprecher. Dabei solle es um verstärkte wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit gehen und auch um Kooperationen im Bildungsbereich. "Natürlich" werde auch die "illegale Migration" besprochen.

Bei Merkel und Macron

Das Gespräch diente der Vorbereitung des EU-Gipfels in Salzburg am Donnerstag und Freitag. Am Abend stand noch ein Gespräch zwischen Kurz und der deutschen Kanzlerin Angela Merkel auf dem Programm. Am Montag reist Kurz dann nach Paris zum französischen Präsidenten Emmanuel Macron weiter.

Im Auswärtigen Amt in Berlin stoßen die Reformpläne der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft zur Asylpolitik auf Widerstand. Das von SPD-Mann Heiko Maas geführte Ministerium kritisiert, dass ein von Wien vorgelegtes Papier, das weit über die Ergebnisse des EU-Gipfels vom 28. Juni hinausgehe, "tendenziös formuliert" sei, berichtet der Spiegel.

In dem Papier forderte die österreichische Regierung eine Art europäische Obergrenze für Flüchtlinge, die Verbringung abgelehnter Asylwerber in Rückkehrzentren in Drittstaaten sowie Asyl nur noch für Menschen, die europäische Werte respektieren.

"Problematische Forderungen"

Das Auswärtige Amt meint, das Dokument bediene "nicht nur das Vorurteil von schlecht ausgebildeten, delinquenten, jungen, allein reisenden Männern, sondern äußert auch grundsätzlich Zweifel an der Integrationsfähigkeit von Ausländern über Generationen".

Zwar habe Kurz dann eine überarbeitete Version vorgelegt, aus der die "verbalen Spitzen und Entgleisungen" entfernt worden seien. Dennoch seien "problematische Forderungen" wie die nach einer europäischen Obergrenze und Rückführungszentren in Drittstaaten weiterhin darin enthalten. Allerdings geht man in Berlin davon aus, dass Innenminister Horst Seehofer (CSU) die Pläne Wiens gutheißt. (bau, APA)