Bann gebrochen: Erste Ronaldo-Goals für Juve

Portugiese trifft bei 2:1 gegen Sassuolo doppelt – Turiner ohne Punkteverlust Nummer eins

Turin – Cristiano Ronaldo hat im vierten Anlauf die ersten Tore für Juventus Turin in der Serie A erzielt. Der portugiesische Weltfußballer traf am Sonntag beim 2:1 (0:0) gegen das stark in die Saison gestartete Sassuolo Calcio gleich zwei Mal: zunächst mit einem Abstaubertor (50.), dann bei einem Konter auf Zuspiel von Emre Can (65.).

Khouma Babacar verkürzte für die Gäste (90.+1). Douglas Costa sah nach Videobeweis wegen unsportlichen Verhaltens die Rote Karte (90.+3).

Ronaldo war im Sommer nach neun Jahren bei Real Madrid für 117 Millionen Euro zum italienischen Meister gewechselt. Bei den ersten drei Saisonsiegen des Titelverteidigers war er leer ausgegangen. Trainer Massimiliano Allegri hatte sich im Vorfeld der Partie optimistisch gezeigt, dass es dieses Mal mit einem Treffer seines Stars klappen würde.

Mit der Maximalausbeute von zwölf Punkten führt Juventus nun die Tabelle drei Zähler vor dem SSC Neapel an. Sassuolo liegt mit sieben Punkten auf Platz drei. (sid, red – 16.9. 2018)