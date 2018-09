In Großbritannien wächst die Zustimmung für den Brexit-Exit

Auch Londons Bürgermeister Sadiq Khan befürwortet neuerdings ein zweites EU-Referendum – Der Weg dorthin wäre aber schwierig

London – Ein erneutes EU-Referendum sei nie unausweichlich gewesen. Auch hätte er nie geglaubt, dafür einstehen zu müssen. Das "erbärmliche Versagen der Regierung" und die Gefahren eines schlechten Deals oder gar eines No-Deal-Szenarios erfordern es allerdings, den Briten ein erneutes Mitspracherecht zuzugestehen, schrieb Sadiq Khan im britischen "Guardian" am Samstag. Der beliebte Londoner Labour-Bürgermeister positioniert sich damit offen im wachsenden Lager von Politikern, die die Briten erneut an die Urne bitten wollen, um über einen möglichen Verbleib, oder zumindest die Modalitäten eines Brexits zu entscheiden. Immer häufiger rückt dabei das Argument in den Mittelpunkt, wonach den Menschen damals ein völlig anderer Brexit versprochen wurde, als es die aktuellen Verhandlungen nahelegen.

Bevölkerung für Referendum

Premierministerin Theresa May von den konservativen Tories hatte ein erneutes Referendum erst Anfang September als "groben Verrat" an der britischen Demokratie bezeichnet. Immerhin seien im Juni 2016 Millionen Menschen zur Abstimmung gegangen, damit ihre Stimmen endlich nicht mehr von der Politik ignoriert werden. Die schleppenden Verhandlungen zwischen London und Brüssel schüren indes Unsicherheit in der britischen Bevölkerung, sodass im Juli 2018 mit 42 Prozent erstmals mehr Menschen ein zweites Referendum befürworteten als ablehnten. 41 Prozent sprachen sich in einer Yougov-Umfrage dagegen aus. Wie genau ein solches Referendum noch vor dem offiziellen Brexit am 29. März 2019 aussehen könnte, ist unklar: