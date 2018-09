Berliner "Tatort" unter Robotern: Top oder Flop?

foto: orf/ard/conny klein

"Das Unglück der Beziehungen, die Verstrickungen in Schuld, das alles offenbart sich in diesem Großstadt-"Tatort", in dem vieles parallel läuft, ohne dass die Szenen zu vollgestopft sind, ganz en passant. Drehbuchautorin Beate Langmaack hatte diesen Stil der lakonischen Detailfülle Anfang der Nullerjahre für einige der schönsten Schwerin-"Polizeirufe" entwickelt. Regisseur Roland Suso Richter setzt die Fülle um, ohne sich dabei besinnungslos den Schauwerten hinzugeben", lobt Christian Buß auf spiegel.de.

