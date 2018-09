Daviscup: Thiem siegt, Österreich zurück in der Weltgruppe

Vier-Satz-Erfolg über De Minaur sichert uneinholbare 3:1-Führung im Playoff-Duell gegen Australien

Graz – Dominic Thiem hat am Sonntag im Daviscup-Duell gegen Australien für den entscheidenden dritten Punkt gesorgt und Österreich nach sechs Jahren die Rückkehr in die Weltgruppe gesichert. Der Weltranglisten-Achte besiegte im dritten Einzel des Playoffs die australische Nummer eins, Alex de Minaur, nach 2:57 Stunden mit 6:4,6:2,3:6,6:4 und stellte damit die uneinholbare 3:1-Führung gegen Australien her.

Österreich spielt erstmals seit 2013 wieder in der obersten Spielklasse des Traditionsbewerbs, der vor wenigen Wochen einer großen Reform ab 2019 unterzogen wurde. Am 2. und 3. Februar 2019 findet eine Qualifikation statt, ob auswärts oder zu Hause steht noch nicht fest. Der Gegner wird erst am 26. September in London ausgelost. Im Falle eines Sieges ist der ÖTV beim Finalturnier der besten 18 Nationen im November 2019 an einem gemeinsamen Finalort (in Madrid oder Lille) dabei.

"Jede Sekunde genossen"

"Sensationelle Stimmung, alle drei Tage ausverkauft, das passiert nicht oft. Wir haben jede Sekunde genossen", meinte Thiem noch auf dem Platz. "Heute war es sehr eng. Ich bin super gestartet, dann habe ich einen leichten Abfall gehabt, den hat de Minaur sofort ausgenutzt, und der vierte Satz war auf Messers Schneide. Ich habe es zum Glück umgebogen", so Thiem.

Er hatte gegen seinen Gegner, der eine weit bessere Leistung als bei der Vier-Satz-Niederlage gegen Dennis Novak zeigte, zunächst gewisse Startschwierigkeiten. Thiem geriet mit 1:3 in Rückstand, der erst 19-jährige de Minaur hatte schon zwei Bälle zum 4:1. Doch Thiem gelang das Rebreak und nach rund 44 Minuten stellte er zur Freude der rund 6.000 Fans auf 6:4.

Im zweiten Durchgang gelang Thiem eine rasche 4:0-Führung und nach 1:23 Stunden das 6:2 zur 2:0-Satzführung. Im dritten Satz kam wieder Sand ins Getriebe des Favoriten, Thiem musste nach ein paar Unkonzentriertheiten seinen Aufschlag zum 0:2 abgeben und konnte diesen Rückstand nicht mehr wettmachen.

Kämpferischer Gegner

So ging es in die Verlängerung: Und de Minaur ließ nicht nach. Thiem musste fast jeden Punkt quasi mehrmals machen. Angetrieben von seinem ebenso leidenschaftlichen Kapitän steigerte sich der extrem kampfstarke de Minaur und schaffte zum 3:2 ein Break. Zwar gelang Thiem das Rebreak, nach einer umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidung zum 15:40 bei Aufschlag Thiem schaffte es de Minaur neuerlich, dem Weltranglisten-8. das Service zum 4:3 abzunehmen. Nach 2:47 Stunden holte sich Thiem erneut den Ausgleich mit einem Rebreak.

Als Thiem im neunten Game einen Breakball abwehrte und auf 5:4 stellte, lag der Druck bei seinem 19-jährigen Gegenüber. Thiem bekam bei 30:40 seinen ersten Matchball und nutzte ihn. Thiem sprang in die Luft und ballte die Faust, die Erleichterung nach dem 2:57 Stunden langen Match war ihm ins Gesicht geschrieben. (APA, 16.9. 2018)