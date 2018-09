500. Karriere-Treffer von Ibrahimovic

Schwede scort für LA Galaxy gegen Toronto und bildet nun gemeinsam mit Ronaldo und Messi ein exklusives Triumvirat

Toronto – Zlatan Ibrahimovic hat das 500. Tor seiner Profi-Karriere erzielt. Dem 36-Jährigen gelang der durchaus spektakulär ausgefallene Jubiläumstreffer am Samstag (Ortszeit) beim Auswärtsspiel seiner LA Galaxy gegen Toronto FC in der nordamerikanischen MLS. Der Schwede ist nach Cristiano Ronaldo und Lionel Messi der dritte noch aktive Fußballer, der diese Marke erreicht hat.

Ibrahimovic machte seinen 500. Treffer kurz vor der Halbzeitpause. Er verwandelte ein Zuspiel seines Mitspielers mit einer an einen Karate-Kick erinnernden Bewegung zum 1:3 in der 43. Minute. Für Ibrahimovc, der im März von Manchester United in die USA gewechselt war, war es der 17. Treffer der laufenden MLS-Saison in 22 Einsätzen. Los Angeles verlor das Spiel am Ende jedoch noch mit 3:5 (1:3).

major league soccer Nummer 500 ist eine Schönheit.

"Es ist eine unglaubliche Leistung", sagte Galaxy-Trainer Dominic Kinnear: "Der Kerl ist ein großartiger Torjäger und dieser Treffer ist für ihn gleich aus mehreren Gründen unvergesslich." (APA, sid – 16.9. 2018)