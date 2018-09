Nach Taifun "Mangkhut" bis zu 100 Tote auf Philippinen befürchtet

Wirbelsturm wütet nun an Chinas Südküste – Hongkong härter getroffen als erwartet

Manila – Auf den Philippinen könnten bis zu 100 Menschen durch Wirbelsturm "Mankhut" ums Leben gekommen sein. Ein Erdrutsch habe eine von Bergwerksarbeitern bewohnte Baracke unter sich begraben, sagte der Bürgermeister der Stadt Itogon, Victorio Palangdan, am Sonntag einem philippinischen Radiosender.

In dem Haus hätten sich mindestens 40 Menschen aufgehalten. 32 weitere Bewohner seiner Stadt seien wahrscheinlich ebenfalls ums Leben gekommen. Zuvor hatten die Behörden des Landes 29 Tote gemeldet. In Itogon im Norden des Landes habe nur eines dieser Opfer gelebt, erklärte Palangdan. Mehrere Menschen würden noch vermisst, sagte ein Regierungsvertreter am Sonntag. Viele der Opfer stammen demnach aus der Region Cordillera, darunter eine sechsköpfige Familie, deren Haus in Baguio bei einem Erdrutsch verschüttet wurde.

Einige der Opfer hätten sich der Anweisung zur Evakuierung widersetzt, sagte Regierungsberater Francis Tolentino bei einem Besuch von Präsident Rodrigo Duterte in Tuguegarao – eine der am härtesten getroffenen Städte. "Alle Behörden haben ihr Möglichstes getan, um die Evakuierungen voranzutreiben, aber einige Regionen sind wirklich sehr abgelegen." Am Montag werde man damit beginnen, die Strom- und Wasserversorgung wieder herzustellen.

Im Norden des Inselstaats waren dutzende Straßen und Brücken wegen Erdrutschen, Überschwemmungen sowie umgestürzten Bäumen und Masten unpassierbar. Straßen waren übersät von Dachteilen, Glasscherben und abgerissenen Kabeln, wie Bilder in sozialen Medien zeigten.

Höchste Alarmstufe in China

"Mangkhut", der bisher stärkste Sturm des Jahres in der Region, ist inzwischen weiter an die chinesische Südküste gezogen, wo der Nationale Wetterdienst die höchste Alarmstufe ausrief. Die Philippinen werden jedes Jahr von etwa 20 Taifunen heimgesucht. Einer der stärksten der vergangenen Jahre war "Haiyan" 2013. Damals starben mehr als 6.300 Menschen, mehr als vier Millionen verloren ihr Zuhause.

Auch die Metropolregion Hongkong ist laut dem Wetterdienst Ubimet härter von "Mangkhut" getroffen worden als befürchtet, mit Windböen über 200 km/h und mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter in wenigen Stunden.

Hunderte Flüge wurden gestrichen, der Nahverkehr eingeschränkt und Bewohner aus tief liegenden Gebieten in Sicherheit gebracht. Das Wetteramt warnte vor Sturmfluten und Überschwemmungen, die noch schwerere Verwüstungen anrichten könnten als Taifun "Hato" im vergangenen Jahr, für den Hongkong zuletzt die höchste Warnstufe ausgegeben hatte.

Schließung der Casinos in Macao

Auch die für ihre Casinos- und Luxushotels berühmte Stadt Macao ging vor dem Taifun in Deckung. Hier waren durch "Hato" – der schlimmste Taifun seit 50 Jahren – mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Behörden ordneten am Samstagabend die Schließung der Casinos an.

"Der Sturm nimmt einen etwas nördlicheren Kurs als zuvor prognostiziert, das Zentrum ist Sonntagfrüh mitteleuropäischer Zeit nur etwa 100 km westlich der Stadt auf Land getroffen", berichtete der Meteorologe Manfred Spatzierer. Die Lage sollte sich aber in absehbarer Zeit beruhigen: "Hongkong wird er nun bald hinter sich lassen, er verlagert sich rasch weiter nach Nordwesten", so Spatzierer. Über dem Chinesischen Festland werde sich der Sturm bis Montagmittag lokaler Zeit dann auflösen.

"Mangkhut" ist nach Einschätzung des Rückversicherers Munich Re weit gefährlicher für die Bevölkerung als Ex-Hurrikan "Florence" an der US-Ostküste. "Humanitär ist Mangkhut das ernstere Ereignis", sagte Ernst Rauch, Leiter der Klimaforschung des weltgrößten Rückversicherers. (APA, dpa, 16.9.2018)