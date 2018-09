Liverpool schlägt auch Tottenham

Das Team von Trainer Klopp siegt in Wembley 2:1 und bleibt auch nach der fünften Runde ohne Punkteverlust

London – Der FC Liverpool hat auch das fünfte Saisonspiel in der englischen Premier League gewonnen. Im Topspiel des fünften Spieltags siegte das Team von Manager Jürgen Klopp am Samstag bei Tottenham Hotspur hochverdient mit 2:1 (1:0). Mit 15 Punkten führt der 18-malige englische Meister das Klassement vor dem FC Chelsea (12) an und hat seinen besten Saisonstart seit 1990 prolongiert.

Der niederländische Nationalspieler Georginio Wijnaldum brachte die Gäste im Wembley-Stadion mit seinem ersten Saisontreffer kurz vor der Pause in Führung (39.). Nach dem Seitenwechsel stellte Roberto Firmino auf 2:0 (54.), musste 20 Minuten später nach einem unabsichtlichen Schlag ins Gesicht von Tottenhams belgischen Nationalspieler Jan Vertonghen mit einem geschwollenen linken Auge ausgewechselt werden.

Tottenham-Schlussmann Michel Vorm hielt die Hausherren zehn Minuten vor dem Ende mit einer starken Parade gegen Mohamed Salah im Spiel. Kurz vor dem Schlusspfiff gelang dem Argentinier Erik Lamela noch der Anschlusstreffer (90.+3). Die Spurs verloren damit ihr zweites Match hintereinander, vor der Länderspielpause hatte man sich dem Überraschungsteam aus Watford geschlagen geben müssen. (sid, red – 15.9. 2018.)