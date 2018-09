Brand in Wiener Polizeianhaltezentrum: Sechs Schwerverletzte

Sechs Schubhäftlinge hatten einen gemeinsamen Abschiedbrief hinterlassen. Sie wurden alle in Krankenhäuser gebracht

Wien – Sechs Schubhäftlinge haben in der Nacht auf Samstag in einer Zelle des Wiener Polizeianhaltezentrums (PAZ) am Hernalser Gürtel in der Josefstadt Feuer gelegt und versucht, die Einsatzkräfte am Betreten des Raumes zu hindern. Alle sechs Insassen der Zelle – fünf Afghanen und ein Iraner – wurden schwer verletzt. Die Wiener Berufsrettung lieferte sie in der Nacht in die Intensivstationen dreier Krankenhäuser in der Bundeshauptstadt ein. Dabei mussten zwei der Schwerverletzten künstlich beatmet werden.

Keine Perspektiven

Die sechs Schubhäftlinge wollten offenbar gemeinsam Suizid verüben. Das sagte Polizeisprecher Harald Sörös Samstagfrüh. "Alle sechs haben den Abschiedsbrief, den wir gefunden haben, unterschrieben."

In dem stark angesengten Schriftstück – ein Zettel im DIN A5-Format – schrieben die fünf Afghanen und der Iraner, dass es keinen Sinn mehr mache und sie keine Perspektive mehr sehen würden. Außerdem vermerkten sie Sörös zu Folge ihre Abschiebe-Termine. Der Brief war in Deutsch verfasst.

70 Feuerwehrleute im Einsatz

Das Feuer brach gegen 22.30 Uhr in einer Zelle im ersten Stock des PAZ aus. Es wurden zunächst starke Polizeikräfte, 50 bis 60 Polizisten im Regeldienst, dazu je 20 Beamte der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung und der Bereitschaftseinheit, herangezogen. Die Rauchentwicklung war aber zu stark. So übernahm die Wiener Berufsfeuerwehr.

"Wir wurden gegen 22.30 Uhr alarmiert und lösten – wie in solchen Fällen üblich – Alarmstufe zwei aus", sagte der Sprecher der Berufsfeuerwehr, Gerald Schimpf. Unter Atemschutz drangen die Feuerwehrleute – 70 waren im Einsatz – mit einer Löschleitung in das Gebäude ein.

Verbarrikadierte Tür

Die Flammen waren schnell gelöscht. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden 40 weitere Häftlinge aus dem ersten Stock des PAZ teilweise in den Innenhof und in andere Stockwerke evakuiert. Bei 14 bestand der Verdacht auf Rauchgasvergiftung, daher wurden sie von der Berufsrettung medizinisch versorgt. Die Feuerwehr kontrollierte das Gebäude auf Rauchgase.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die sechs Häftlinge Matratzen und Bettzeug in Brand gesteckt hatten. Die Einsatzkräfte taten sich schwer in die Zelle einzudringen. Die Häftlinge hatten die Tür mit einem Spind verbarrikadiert. Nach Angaben der Polizei erlitten auch drei Beamte eine leichte Rauchgasvergiftung.

Der innere Gürtel war einige Zeit für den Verkehr gesperrt. Zahlreiche Wägen von Polizei und Rettung blockierten die Fahrbahn. Erst nach Mitternacht war die Strecke wieder passierbar.

Mehr Menschen in Schubhaft

Gegenüber 2016 gab es im Jahr darauf um 90 Prozent mehr Schubhäftlinge in Österreich. Im Sommer zeigten sich bei einem Lokalaugenschein von Ö1 die belastenden Bedingungen im Anhaltezentrum am Hernalser Gürtel – sowohl für Beamten als auch für Häftlinge. Letztere berichteten beim Besuch des Journalisten von Hungerstreiks, Selbstverletzungen und Selbstmordversuchen.

Schubhaft ist keine Strafhaft oder eine richterlich verordnete Haft, sondern wird von der Verwaltungsbehörde per Bescheid ausgesprochen und durchgesetzt. Tatsächlich haben nur wenige Schubhäftlinge eine Straftat begangen, in Hernals seien es etwa zehn Prozent. Viele von ihnen können die Inhaftierung deswegen nicht nachvollziehen, vor allem die Dauer mache einigen zu schaffen, wissen Experten. Seit der letzten Gesetzesänderung kann Schubhaft bis zu 18 Monaten dauern. "Eine Schubhaft hat einen reinen Sicherungscharakter. Jemand ist illegal im Land, reist nicht selbstständig aus. Die Ultima Ratio ist die Schubhaft, und dann ist es natürlich sehr schwer, demjenigen einen Sinn hier zu geben", sagte der Leiter des Polizeianhaltezentrums Wien-Hernals gegenüber Ö1.

Ende 2017 hat eine Arbeitsgruppe – bestehend aus Experten des Innenministeriums, der Volksanwaltschaft und aus Psychiatern – dem Innenressort eine Empfehlung geschrieben, wie man mit suizidgefährdeten Schubhäftlingen am besten umgehen sollte. Das wichtigste sei die Sensibilisierung des Personals. Das Bewusstsein darüber lasse in Polizeikreisen aber zu wünschen übrig, erzählten Mitglieder der Gruppe.

Nicht der erste Brand in einer Haftanstalt

Brände sind in österreichischen Justizanstalten und Polizeianhaltezentren nicht ungewöhnlich. So sprach Gerald Schimpf, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, davon, dass es pro Jahr einige derartige Einsätze gibt.

Aufsehen erregte jüngst ein Zellenbrand in der Justizanstalt Josefstadt im Oktober 2016. Ein Häftling hatte in seiner Zelle eine Matratze angezündet, weil er seine Verlegung in einen anderen Haftraum erzwingen wollte. In einem Bericht des Falter war im Sommer der Vorwurf erhoben worden, dass die Brandbekämpfung zu lange gedauert habe, was das Justizministerium zurückwies.

Der Brandstifter hinderte jedenfalls seine Mitinsassen daran, Alarm zu schlagen. Er wurde Anfang Februar 2018 wegen Brandstiftung, schwerer Körperverletzung und Nötigung zunächst nicht rechtskräftig zu zwölf Jahren Haft verurteilt.

Viele Übungen

Im Juli 2018 wurde in Graz ein Häftling verurteilt, weil er in der Justizanstalt Graz-Karlau seine Zelle angezündet hatte. Er habe nur weg aus dieser Abteilung gewollt, gab er vor Gericht an. Letztlich wurde er zu acht Monaten Haft verurteilt.

Schimpf zufolge übt die Wiener Berufsfeuerwehr immer wieder solche Szenarien. In der Nacht auf Samstag dürften die Einsatzkräfte davon durchaus profitiert haben. Das Polizeianhaltezentrum (PAZ) am Hernalser Gürtel ist immer wieder Schauplatz von Übungen der Blaulichtorganisationen.

Welche Polizeianhaltezentren es in Wien gibt

Neben dem PAZ am Hernalser Gürtel gibt es zwei weitere: Im PAZ in Simmering werden vor allem Familien untergebracht, die abgeschoben werden sollen. Das PAZ am Hernalser Gürtel ist für Schubhäftlinge vorgesehen. Eine andere Aufgabe hat das PAZ auf der Rossauer Lände. Dort sitzen vor allem Personen, die Geldstrafen nicht begleichen können oder wollen und stattdessen Ersatzfreiheitsstrafen antreten. (APA, lhag, 15.9.2018)