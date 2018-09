Großeinsatz von Feuerwehr und Rettung

Wien – Im Polizeianhaltezentrum am Hernalser Gürtel in der Josefstadt ist am Freitag Abend ein Brand ausgebrochen. Das erklärten der Sprecher der Wiener Berufsrettung, Andreas Huber, und sein Kollege von der Wiener Feuerwehr, Gerald Schimpf. In dem Gebäude sind Schubhäftlinge untergebracht. Dutzende Einsatzfahrzeuge waren im Einsatz. Über die Brandursache und mögliche Opfer liegen noch keine Angaben vor. (red, APA 14.9.2018)