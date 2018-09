Jessica Pilz im Bouldern knapp an WM-Medaille vorbei

Slowenin Garnbret gewann vor Japanerin Noguchi und Serbin Gejo – Pilz als Vierte nach bisher bester Boulder-Platzierung "mega zufrieden"

Innsbruck – Vorstieg-Weltmeisterin Jessica Pilz hat am Freitag bei der Kletter-WM in Innsbruck eine weitere Medaille knapp verpasst. Im anspruchsvollen Boulder-Finale der Damen erzielte die 21-jährige Niederösterreicherin zwei Wertungen, konnte aber bei keinem Boulder zum Top klettern. Zur Weltmeisterin kürte sich die 19-jährige Slowenin Janja Garnbret vor Akiyo Noguchi aus Japan und der Serbin Stasa Gejo.

Sechs Athletinnen waren für die Entscheidung qualifiziert, darunter mit Pilz auch eine ÖKV-Sportlerin. Mit ihrem vierten Rang verpasste sie zwar knapp die Medaillenränge, erreichte aber ihre bisher beste Platzierung in einem Boulder-Bewerb. Dementsprechend zufrieden bilanzierte sie auch. "Ich bin mega zufrieden. Ich kann nicht mal sagen, dass das Finale mein Ziel war, weil ich eigentlich keine Erwartungen gehabt habe im Bouldern", erklärte Pilz.

Im WM-Finale vor 5.000 Zuschauern warteten auf Pilz und ihre Konkurrentinnen vier herausfordernde Routen, die die Athletinnen vor einige Probleme stellten. So kletterten nur die drei Medaillengewinnerinnen zum Top. Weltmeisterin Garnbret setzte sich mit zwei Top- und drei Zonen-Wertungen durch. "Ich glaube sie (die Kurssetzer, Anm. d. Red.) haben sich ein bisschen verschätzt. Es ist einfach schwer, genau das Mittelmaß zu finden, und dieses Mal haben sie das halt ein bisschen überschätzt", befand Pilz die Routen für zu schwer.

Historisch

Bereits beim ersten Boulder erzielten vier Starterinnen keine Wertung. Die spätere Siegerin Garnbret bewältigte als einzige Athletin das erste Problem und setzte sich damit von Beginn weg an die Spitze. Diesen Platz verteidigte sie bis zum Ende des Finales und schrieb damit Geschichte: Als erste Frau kürte sie sich in zwei Disziplinen zur Weltmeisterin. Im Vorstieg hatte die Slowenin 2016 Gold geholt. In dieser Disziplin musste sie sich in Innsbruck hinter Pilz mit Silber zufriedengeben.

Im Kampf um die weiteren Medaillen setzten sich Noguchi und Gejo durch. Die 29-jährige Japanerin steigerte sich im Verlauf des Wettkampfes und lag am Ende nur eine Zonen-Wertung hinter Gold. Zur Bronzemedaille reichte der 20-jährigen Europameisterin Gejo eine Topwertung, die sie beim dritten Boulder erkletterte. Die Schweizer Titelverteidigerin Petra Klingler hatte Probleme und kam ohne erzielte Wertung auf Platz sechs.

Am Sonntag findet der letzte Damen-Bewerb bei der WM statt. Die Erwartungen für das Kombinations-Finale hält Vorstieg-Weltmeisterin Pilz niedrig: "Ich lasse mich überraschen, habe noch nie das Kombi-Format gemacht bis jetzt. Es wird sicher intensiv und interessant, aber ich werde einfach in allen drei Disziplinen mein Bestes geben." (APA, 14.9.2018)