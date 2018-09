Endlich wieder Eiszeit: Capitals schlagen zum Auftakt Linz

KAC jubelt in Salzburg – VSV gewann bei Unterluggauer-Debüt – Sieg für Dornbirn, Niederlage für Graz

Linz/Salzburg/Innsbruck – Die Vienna Capitals sind erfolgreich in die neue Saison der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gestartet. Die Wiener gewannen den Auftaktschlager bei den Black Wings Linz mit 3:2 nach Penaltyschießen. Red Bull Salzburg, Finalist der vergangenen Saison, verlor dagegen den Heimauftakt gegen den KAC mit 2:4. Der VSV gewann zuhause gegen Znojmo nach Verlängerung mit 4:3.

Das Westderby in Innsbruck endete für Dornbirn ebenfalls mit einem 4:3-Sieg nach Verlängerung. Die Graz 99ers unterlagen bei Meister Bozen mit 2:4. Erster Tabellenführer ist Fehervar nach einem 5:2-Heimsieg gegen Zagreb.

In Linz startete der neue Kapitän Brian Lebler bei der Verabschiedung seines Vorgängers Philipp Lukas und dessen Bruders Robert perfekt in sein Amt. Bei einem Gegenstoß brachte er die Linzer nach einem geblockten Schuss von Dan DaSilva in Führung (4.). Die Capitals unter dem neuen Trainer Dave Cameron drehten die Partie aber in der Folge durch einen Powerplay-Treffer von Dominic Hackl (13.) und ein Tor von Riley Holzapfel (22.).

Die Antwort des KAC

Den stärker werdenden Gastgebern gelang noch im zweiten Drittel durch Andreas Kristler (30.) der Ausgleich. Bei schwierigen Bedingungen mit teilweise starkem Bodennebel entwickelte sich eine ansehnliches Spiel, das bis zum Ende der Verlängerung aber keine Tore mehr brachte. Christopher DeSousa verwandelte für die Capitals den entscheidenden Penalty.

Das zweite Schlagerspiel des Abends ging in Salzburg über die Bühne. Dort ging der österreichische Meister programmgemäß durch Bobby Raymond (11.) in Führung. Der KAC antwortete mit einem Doppelschlag durch Adam Comrie (13., 14.). Im zweiten Drittel gelang Salzburg durch Herburger noch einmal der Ausgleich (22.), unmittelbar danach entschieden die Klagenfurter die Partie durch Mitch Wahl (25.) und Stefan Geier (28.).

Der Villacher SV war beim Trainerdebüt von Gerhard Unterluggauer erfolgreich. Gegen Znojmo gab es einen 4:3-Sieg nach Verlängerung. Zwar gerieten die Kärntner zweimal in Rückstand, Felix Maxa (16.) und Christof Kromp (35.) konnten aber jeweils ausgleichen. Die erstmalige Führung des VSV durch MacGregor Sharp (44.) egalisierte Tomas Guman für die Tschechen. In der Verlängerung sorgte abermals Sharp nach 56 Sekunden für die Entscheidung.

Westderby

Im Westderby hatte Dornbirn durch zwei Tore von Brodie Reid (3.) und Radek Cip (4.) den besseren Start. Innsbruck sah nach drei Toren von Andrew Clark (15., 34.) und Tyler Spurgeon (26.) bis kurz vor Schluss wie der Sieger aus, Scott Timmins (57.) mit dem Ausgleich und Brodie Dupont (61.) schossen die Gäste aber noch zum Erfolg.

Der HC Bozen gestaltete den Start in die neue Saison nach der Aufregung um die schweren Vorwürfe des US-amerikanischen Stürmers Austin Smith, auf die der Club auch nach zwei Tagen noch nicht reagiert hat, erfolgreich. Dabei gingen die Bozener in der vierten Minute durch Daniel Catenacci in Führung, Matt Garbowsky (26.) und Colton Yellow Horn (33.) drehten das Spiel für die Grazer im zweiten Drittel. Mit drei Toren in der Schlussphase sicherten sich die Südtiroler aber noch drei Punkte zum Auftakt. (APA, 14.9.2018)



EBEL-Ergebnisse, 1. Runde

Black Wings Linz – Vienna Capitals 2:3 n.P. (1:1,1:1,0:0/0:0,0:1). Eisarena Linz, 4.865.

Tore: Lebler (4.), Kristler (30.) bzw. Hackl (13./PP), Holzapfel (22.), De Sousa (entscheidender Penalty). Strafminuten: 16 bzw. 14

Red Bull Salzburg – KAC 2:4 (1:2,1:2,0:0). Eisarena Salzburg, 3.400.

Tore: Raymond (11./PP), Herburger (22./PP) bzw. Comrie (13./PP, 14./PP), Wahl (25.), S. Geier (28.). Strafminuten: 8 bzw. 8

Villacher SV – HC Znojmo 4:3 n.V. (1:1,1:1,1:1/1:0). Stadthalle Villach, 2.641.

Tore: Maxa (16./SH), Kromp (35.), Sharp (44., 61.) bzw. Luciani (16./PP2), Kruckovyc (24./PP), Guman (49.). Strafminuten: 31 bzw. 6

HC Innsbruck – Dornbirner EC 3:4 n.V. (1:2,2:0,0:1/0:1). Innsbruck, 2.500.

Tore: Clark (15./PP, 34.), Spurgeon (26.) bzw. Reid (3.), Cip (4.), Timmins (57.), Dupont (61.). Strafminuten: 10 bzw. 4

HCB Südtirol – Graz 99ers 4:2 (1:0,0:2,3:0). Eiswelle Bozen, 2.720.

Tore: Catenacci (4., 51.), Blunden (53.), Findlay (59.) bzw. Garbowsky (26.), Yellow Horn (33.). Strafminuten: 8 bzw. 6