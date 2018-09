Bank-Austria-Eröffnung: Attac-Protestaktion mit Luftballons

Die NGO Attac wollte bei der Eröffnung der neuen Bank-Austria-Zentrale vor der nächsten Finanzkrise warnen – eine STANDARD-Videoreportage

der standard Attac-Aktion bei der Eröffnung der neuen Bank-Austria-Zentrale

Am Freitag eröffnete die neue Zentrale der Unicredit Bank Austria mit einem Familienfest am Rothschildplatz in Wien-Leopoldstadt. Nicht alle Anwesenden waren in Feierstimmung: Die NGO Attac verteilte Luftballons mit der Aufschrift "Die nächste Blase platzt bestimmt" in Anspielung auf das zehnjährige Jubiläum der Lehman-Brothers-Pleite. Die Aktion kam bei den Gästen unterschiedlich gut an. (Andreas Müller, 14.9.2018)