Historischer Kalender: 15. September

1588 – Ein Erdbeben in Wien und Niederösterreich fordert zahlreiche Tote und Verletzte; schwere Schäden, u.a. am Stephansdom und an der Michaelerkirche, deren Turm abbricht.

1848 – In der Wiener Bevölkerung formieren sich die gegenrevolutionären Kräfte: Gründung eines "Monarchisch-Konstitutionellen Vereins", der binnen weniger Tage mehr als 20.000 Mitglieder gewinnt.

1848 – In Wien wird der "Slowakische Nationalrat" gegründet. Erster Vorsitzender ist der Pfarrer und Schriftsteller Jozef Miloslav Hurban.

1873 – Der russische Naturforscher und Asienreisende Alexej Fedtschenko verunglückt bei einer Montblanc-Besteigung tödlich. (Nach ihm benannt ist der Fedtschenko-Gletscher im Pamir).

1918 – Die alliierte Saloniki-Armee beginnt ihre erfolgreiche Durchbruchsoffensive (bis 24.9.) in Mazedonien, die bulgarische Armee wird zerschlagen.

1938 – Der britische Premierminister Chamberlain verhandelt in Berchtesgaden mit Hitler über die Sudetenkrise.

1943 – In Salo am Gardasee gründet Mussolini eine völlig von den Deutschen abhängige republikanische faschistische Regierung.

1963 – Ahmed Ben Bella wird zum ersten algerischen Staatspräsidenten gewählt.

1968 – Die neue hochalpine Timmelsjochstraße, die kürzeste Verbindung zwischen dem Ötz- und dem Passeiertal, wird fertiggestellt.

1973 – Der schwedische König Gustav VI. Adolf stirbt neunzigjährig, sein Enkel Carl XVI. Gustav besteigt den Thron.

1983 – Der israelische Ministerpräsident Menachem Begin tritt offiziell zurück. Yitzhak Shamir wird sein Nachfolger.

1988 – Israel und Ungarn nehmen ihre 1967 abgebrochenen diplomatischen Beziehungen wieder auf.

1998 – Schlussstrich unter der Causa Hummelbrunner: Der Oberste Gerichtshof in Wien bestätigt die Verurteilung von Staatsanwalt Wolfgang Mekis wegen Verletzung eines Amtsgeheimnisses, das Strafmaß wird von sechs auf vier Monate bedingt herabgesetzt. Das Urteil gegen den Autoverleiher Franz Kalal zu drei Jahren unbedingter Haft wegen versuchter schwerer Erpressung der russisch-stämmigen Geschäftsfrau Walentina Hummelbrunner wird bestätigt. Mekis wird wenig später bei der Staatsanwaltschaft rehabilitiert.

2003 – Bei einem Gefängnisbrand in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad, als dessen Ursache offiziell ein Kurzschluss angegeben wird, kommen 96 Insassen ums Leben.

2008 – Die US-Bank Lehman Brothers ist insolvent – das gilt als Anfang der Finanzkrise, die zahlreiche Banken und Versicherungen an den Rand der Pleite bringt. Das Institut, das als eine von fünf Investmentbanken als unsinkbares Schiff galt, hatte sich mit hochkomplexen Finanzinstrumenten verspekuliert. Am gleichen Tag übernimmt die Bank of America die Investmentbank Merill Lynch für 50 Mrd. Dollar und rettet diese damit davor, ebenfalls insolvent zu werden. Das läutet auch das Ende des Investmentbankings in den USA ein, in den nächsten Wochen wandeln sich alle Investmentbanken in normale Banken um oder werden übernommen.

Geburtstage:

Bruno Hoffmann, dt. Glasharfen-Musiker (1913-1991)

Anton Heiller, öst. Komponist (1923-1979)

Julian Adderly "Cannonball", US-Jazzmusiker (1928-1975)

Colin McRae, schott. Rallye-Weltmeister (1968-2007)

Todestage:

Gustaf VI. Adolf Bernadotte, König von Schweden (1882-1973)

Willy Messerschmitt, dt. Flugzeugkonstr. (1898-1978)

Thomas Wolfe, US-Schriftsteller (1900-1938)

Egon Matzner, öst. Finanzwiss. (1938-2003)

Richard Wright, brit. Popsänger (1943-2008)

(APA, 15.9.2018)