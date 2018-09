TV-Tipps für Sonntag, 16. September

Die Kinder des Fechters (Miekkailija, Fin/Est/D 2015, Klaus Härö) Der junge Fechter Endel Nelis versteckt sich Anfang der 1950er-Jahre an der estnischen Küste vor Stalins Geheimpolizei. Mit falscher Identität erhält er eine Stelle als Sportlehrer. Er bringt den Schülern das Fechten bei, viele sehen in ihm eine Vaterfigur. Doch der Schuldirektor misstraut ihm und lässt Nelis durchleuchten. Ruhige Inszenierung, die die großen politischen Konflikte aber gekonnt auslässt. Der Film war finnischer Oscar-Kandidat.

My Talk with Florence

Heimat, fremde Heimat Mit den Themen: 1) Nacht des interkulturellen Dialogs: Zum zweiten Mal fand vergangenes Wochenende in Wien die Lange Nacht des interkulturellen Dialogs statt. 2) Liebe in verschiedenen Kulturen: Das Kunstprojekt Salam Hawara beschäftigte sich mit dem Thema wahre Liebe. 3) "Blickwinkel" – Comics für mehr Empathie in der Gesellschaft. Bis 14.00, ORF 2

9.00 GESPRÄCHIG

Frühstück bei mir Barbara Schöneberger redet unter anderem über den Spagat zwischen Elternabend und Showbühne. Bis 11.00, Ö3

11.50 GESPRÄCH

Intermezzo Ein Fest für die Volksoper – Die Csárdásfürstin als Geschenk. Peter Lund ist zu Gast bei Christa Maier. Der deutsche Autor und Regisseur Peter Lund arbeitet derzeit an der Wiener Volksoper, für die Eröffnungspremiere setzt er Emmerich Kálmáns Die Csárdásfürstin in Szene.

Bis 11.59, Ö1

13.00 MAGAZIN

Connected mit Natalie Brunner Das Londoner Kollektiv Jungle macht eine Mischung aus Funk, Disco und Bee-Gees-Gesängen. Außerdem: Wolf Haas und sein neues Buch Junger Mann in der FM4 Bücherei. Bis 23.00, FM4

18.15 MAGAZIN

Moment am Sonntag: Eine Sache der Faser Was wir am Körper tragen, schützt vor Regen und Sonne. Es soll atmungsaktiv, wasserabweisend und pflegeleicht sein, und es soll gefallen. Bis 19.00, Ö1

19.00 FRAGEN ÜBER FRAGEN

Hirngespinst on air Was, wenn wir in einer matriarchalen Gesellschaft lebten? Hypothetische Fragen wissenschaftlich beantwortet. Bis 20.00, Radio Freirad, 105.9 im Raum Innsbruck und unter freirad.at (Olivera Stajić, 16.9.2018)