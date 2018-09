Etliche "Final Fantasy"-HD-Remakes landen auf der Switch

Auch andere Plattformen werden bedient

Die Eiszeit zwischen Nintendo und Square Enix wurde beendet. Etliche Final Fantasy-Spiele landen auf der Switch. Darunter Final Fantasy VII, IX, X, X-2 und XII. Release für die Hybrid-Konsole ist für 2019 vorgesehen. Dabei handelt es sich um die bereits bekannten HD-Remaster-Versionen.

Diese Spiele landen auf der Switch

Weitere Titel

Square Enix hat zudem bekanntgegeben, dass Final Fantasy Fables: Chocobo's Dungeon für Nintendo Switch und Playstation 4 erscheint. Das Game kam 2007 für Nintendo Wii heraus. Auch World of Final Fantasy kommt unter dem Namen World of Final Fantasy Maxima auf Xbox One, Playstation 4, PC und Switch. (red, 14.09.2018)