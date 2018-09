Aus der ING-DiBa wird ING: Neue Kampagne von Wien Nord

"Bank. Aber besser" lautet der neue Claim, den die ING seit September führt

Wien – Die ING-DiBa tritt jetzt auch in Österreich unter dem Namen ING auf und kommuniziert das auch in der neuen Kampagne, die von der Kreativagentur Wien Nord konzipiert wurde. Der neue Claim lautet: "Bank. Aber besser."

ing austria

ing austria

Die Kampagne geht von vier TV-Spots, die Wien Nord gemeinsam mit der Filmproduktion Muellers Bureau realisiert hat, über Citylights, Digiscreens, Plakate bis zu Online-Bannern und Social Media, heißt es. (red, 14.9.2018)

Credits:

Auftraggeber: ING | Doris Riedl, Claudia Gasteiger, Romy Pühringer | Werbeagentur: Wien Nord + Now | Online Umsetzung: Die Goldkinder | Filmproduktion: Muellers Bureau | Postproduction: Seven | Tonstudio: Blautöne | Soundlogo: Raven and Finch | Mediaagentur: iProspect/Carat | Fotograf: Christoph Spranger